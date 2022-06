Dobre wieści: Motorola RAZR 3 będzie tańsza od poprzednika

Składane urządzenia mobilne mają się coraz lepiej – co do tego nikt nie powinien mieć wątpliwości. Zresztą, producenci elektroniki zdają się to potwierdzać. Motorola co prawda ma już tego typu debiut za sobą, ale fani marki czekają z niecierpliwością na nowy, składany smartfon. Wiemy, że będzie to Motorola RAZR 3. Choć nie dołączy do najtańszych urządzeń, ale jej wycena miło zaskakuje.

Reklama

Motorola RAZR 3 nadszarpnie finanse, ale w mniejszym stopniu

Nie tak dawno dzieliliśmy się z Wami szczegółami na temat nadchodzącej Motoroli RAZR 3, w tym również wyglądem. Teraz wracamy z kolejnymi, ciekawymi informacjami dotyczącymi ceny nowej Motoroli.

Dzięki współpracy OnLeaks i CompareDial poznajemy właśnie cenę, z jaką nowa Motorola RAZR 3 zadebiutuje na rynku. Według informacji, nowy składak będzie wyceniony na 1149 euro na rynku europejskim.

Motorola RAZR 3 (fot. 91mobiles)

Oznacza to, że nowy model będzie wyraźnie tańszy od poprzedniej generacji składanej Motoroli Razr. Przypomnijmy, że starszy model Motorola Razr 5G debiutował na rynku w cenie 1399 euro. Jak widać, obniżka ceny jest dość wyraźna, ale wcale nie oznacza to, że będzie tanio.

To nadal sporo pieniędzy, ale widać wyraźnie, że producenci powoli opanowują produkcję tego typu urządzeń, a co za tym idzie, koszty wytworzenia maleją. To z kolei przekłada się na niższą końcową cenę, która z pewnością ucieszy potencjalnych klientów.

8.5 8.5 5 Ocena 8.2 Ocena

Motorola RAZR 3 zapowiada się całkiem ciekawie. Mówimy bowiem o składanym smartfonie „z klapką”, którego wewnętrzny ekran będzie mierzył 6,7 cala. Na zewnątrz czeka nas z kolei 3-calowy, dodatkowy wyświetlacz, który idealnie będzie się nadawał do podglądu powiadomień czy godziny – taki odpowiednik Always on Display.

Oczekujemy, że nowy smartfon zostanie wyposażony w topowe podzespoły, w tym procesor Snapdragon 8 Gen 1 Plus. Co więcej, mówi się o tym, że smartfon może występować początkowo wyłącznie w jednej wersji pamięciowej z 12 GB RAM i 512 GB pamięci wewnętrznej. Widać zatem jasno, że ma to być topowy sprzęt premium – nie ma miejsca na kompromisy.

Nowy smartfon ma zadebiutować w Chinach już w przyszłym miesiącu. Pomimo niezłej startowej ceny i tak nie będzie łatwo mu się przebić. Pamiętajmy, że na rynku mamy odchodzący model Samsung Galaxy Z Flip 3, którego następca jest tuż za rogiem, a także świetnego Huawei P50 Pocket, który może smartfonem jest średnim, ale składakiem wybitnym.

Pewne jest jedno: jeśli Motorola chce zawalczyć o klienta, to model RAZR 3 musi być wyraźnie lepszy od poprzednika. W innym razie ciężko przewidywać sukces sprzedażowy.