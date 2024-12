Motorola sypie prezentami na Boże Narodzenie 2024

Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej. Motorola przygotowała świąteczną promocję, dzięki której otrzymacie słuchawki lub voucher na zakupy o wartości nawet 500 złotych.

Promocja na smartfony marki Motorola na Boże Narodzenie 2024

W ramach świątecznej promocji można otrzymać słuchawki bezprzewodowe Motorola Buds w kolorze grafitowym lub Motorola Buds+ w kolorze jasnoszarym bądź voucher na zakupy do sklepu Moliera 2 na kwotę 400 lub nawet 500 złotych. Prezent zależy od wybranego modelu smartfona:

Jak otrzymać słuchawki lub voucher do Moliera 2 po zakupie smartfona Motorola?

Świąteczny prezent nie jest dostarczany do klienta wraz ze smartfonem – trzeba się po niego zgłosić. W tym celu, w ciągu 14 dni od zakupu, należy wypełnić formularz na stronie swiateczna-motorola.pl. Składa się on z 3 kroków. W pierwszym należy podać numer telefonu i adres e-mail, w drugim datę i miejsce zakupu oraz model wraz z jego numerem seryjnym i Part Numer, a także dodać dowód zakupu i zdjęcie bądź skan wyciętego kodu kreskowego. W ostatnim kroku wymagane jest natomiast zaznaczenie wymaganych zgód.

Promocja obowiązuje do 31 grudnia 2024 roku lub do wyczerpania zapasów (2000 par słuchawek Moto Buds+, 6000 par słuchawek Moto Buds, 600 voucherów do Moliera 2 na kwotę 500 złotych i 300 voucherów do Moliera 2 na kwotę 400 złotych). Aby z niej skorzystać, należy kupić smartfon u jednego z partnerów w Polsce:

Regulamin promocji (PDF)

Motorola obniżyła ceny swoich smartfonów

Z okazji Black Friday 2024 Motorola obniżyła sugerowane ceny 16 smartfonów, w tym tych, do których dorzuca prezenty na Boże Narodzenie 2024:

Razr 50 Ultra 12/512 GB – 3999 złotych,

Razr 50 8/256 GB – 3299 złotych,

Edge 50 Ultra 16 GB/1 TB – 3499 złotych,

Edge 50 Pro 12/512 GB – 2299 złotych

Edge 50 Fusion 12/512 GB – 1599 złotych,

Edge 50 Neo 12/512 GB – 1999 złotych.

Niższe sugerowane ceny obowiązują do 5 grudnia 2024 roku.