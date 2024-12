Jaki będzie Xiaomi 15 Ultra? Zanosi się na to, że imponujący

Smartfon Xiaomi 15 Ultra będzie stanowić pokaz tego, co Chińczycy są obecnie w stanie zaoferować w temacie topowych modeli. Jego oficjalna prezentacja wciąż jest przed nami, ale w sieci już teraz pojawiły się ciekawe informacje na temat tego urządzenia.

Smartfon Xiaomi 15 Ultra nadciąga

Smartfony Xiaomi 15 i Xiaomi 15 Pro zostały zaprezentowane pod koniec października 2024 roku. Na trzeci, najpotężniejszy model z tej serii – Xiaomi 15 Ultra – najpewniej jeszcze chwilę przyjdzie nam zaczekać, ale Digital Chat Station już teraz przychodzi do nas z nieoficjalnymi informacjami na temat jego specyfikacji.

Według tych doniesień smartfon Xiaomi 15 Ultra – tak jak jego bracia – będzie bazować na flagowym chipsecie Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Najpewniej będzie on współpracować z pamięcią operacyjną i masową w najnowszych formatach, dzięki czemu zapewni płynne działanie przy realizacji najrozmaitszych zadań.

Jaka będzie specyfikacja Xiaomi 15 Ultra?

Digital Chat Station podaje, że model z dopiskiem Ultra zostanie ponadto wyposażony w zakrzywiony na każdej krawędzi wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2K przy przekątnej 6,73 cala – takiej samej jak w Xiaomi 14 Ultra.

Jeśli chodzi o aparaty, to najpotężniejsza Piętnastka ma oddawać do dyspozycji użytkownika aż cztery czujniki. O głównym wiadomo najmniej, ale według wcześniejszych przecieków może to być wyśmienity sensor Sony LYT-900. Towarzyszyć będą mu: ultraszerokokątny obiektyw z czujnikiem Samsung ISOCELL JN5 o rozdzielczości 50 Mpix oraz dwa teleobiektywy: jeden standardowy, o rozdzielczości 50 Mpix oraz peryskopowy o rozdzielczości 200 Mpix.

To ten ostatni właśnie ma być największą nowinką w modelu Xiaomi 15 Ultra – tak względem pozostałych Piętnastek, jak i poprzednika. W kontekście wartych odnotowania zmian Digital Chat Station wspomina również o konstrukcji spełniającej wymogi normy IP69, a więc najwyższego standardu ochrony przed wodnymi natryskami.

Premiera Xiaomi 15 Ultra w 2025 roku

Oficjalna prezentacja smartfona Xiaomi 15 Ultra najprawdopodobniej odbędzie się w styczniu 2025 roku. W lutym zaś – podczas targów MWC 2025 – spodziewamy się przedstawienia szczegółów na temat globalnej dostępności tego modelu.