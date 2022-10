Smartfonowy zawrót głowy od Motoroli. Co zaoferują nowe Motki?

Motorola się nie zatrzymuje i sypie premierami nowych smartfonów jak z rękawa. Producent w tym roku wprowadził nowe urządzenia zarówno w segmencie flagowców, jak i budżetowców. Teraz wygląda na to, że firma szykuje kolejne dwa produkty. Mowa o modelach Maui oraz Devon 5G. Co zaoferują nadchodzące nowości?

Motorola Maui – budżetowiec, który nie zachwyci

Nieoficjalne informacje, które pojawiają się w sieci, ujawniły specyfikację nadchodzącego budżetowca marki Motorola. Model Maui ma zostać wyposażony w wyświetlacz o rozdzielczości HD+ (1600×720 pikseli) i proporcjach 20:9. Nie wiadomo jeszcze, ile cali będzie mieć ekran, jednak wiemy już, że smartfon otrzyma 5 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo na przodzie.

Motorem napędowym urządzenia ma być Mediatek Helio G37 – to ośmiordzeniowy chipset, który rozpędzi się do maksymalnie 2,3 GHz. Mówi się, że procesor wesprze 3 GB RAM, więc będzie to dosyć skromna specyfikacja. Doniesienia mówią też, że Motorola Maui zaoferuje 16 Mpix aparat główny z przysłoną f/2.2. Obok niego mają pojawić się dwa 2 Mpix aparaty, oba z przysłoną f/2.4.

Dzięki portalowi 91Mobiles wyciekły również rendery nowego smartfona. Nowa Motka wygląda naprawdę przeciętnie. Na tylnym panelu urządzenia znajdzie się prostokątna wyspa aparatu oraz logo producenta, z którym może zostać zintegrowany czytnik linii papilarnych.

Motorola celuje też w segment średniaków

Podobnie jak w przypadku nowego budżetowca, również rendery Motoroli Devon 5G wyciekły do sieci. Smartfon jest bliźniaczo podobny do moto g32 4G – z otworem po środku ekranu na przedni aparat oraz prostokątna wyspą z aparatami na tylnym panelu. W sieci pojawiły się też informacje na temat specyfikacji tego urządzenia. Motorola Devon 5G zaoferuje 64 Mpix aparat główny z przysłoną f/1.8 oraz dwa 2 Mpix aparaty – jeden przeznaczony do zdjęć makro, a drugi do pomiaru głębi.

Nie wiadomo jeszcze, jaki procesor zastosuje producent w tym smartfonie, ale pojawiła się informacja, że chipset będzie wspierany – w zależności od wersji – przez 4 GB lub 6 GB RAM. Możemy spodziewać się też 6,5-calowego wyświetlacza o rozdzielczości Full HD+ (2400×1080 pikseli). To na razie wszystko, co wiemy o Motoroli Devon 5G.

Motorola moto e32 w nowej wersji

To nie wszystko co szykuje Motorola. Dowiedzieliśmy się również, że już 7 października do Indii trafi moto e32. Nie będzie to jednak ten sam smartfon, który firma jakiś czas temu wprowadziła na europejski rynek.

Wersja, która jest przeznaczona na rynek europejski, ma 16 Mpix aparat główny, 6,5-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości HD+ (1600×720 pikseli) oraz procesor UNISOC T606. Pod maską Motki, która trafi do Indii, znajdzie się zaś MediaTek Helio G37. To jednak nie koniec zmian.

źródło: Motorola

Zamiast trzech aparatów na tyle (w wersji europejskiej) użytkownicy w Indiach dostaną do dyspozycji dwa: 50 Mpix główny oraz 2 Mpix do pomiaru głębi. Ponadto indyjski wariant moto E32 otrzyma akumulator o pojemności 5000 mAh, który wspiera ładowanie przewodowe o mocy 10 W. Smartfon będzie dostępny w dwóch kolorach – Cosmic Black i Iceberg Blue.

Producent nie podał jeszcze oficjalnej ceny „przerobionej” Motki. Smartfon jest już jednak widoczny na indyjskiej stronie marki Motorola. Kiedy spojrzymy na rendery moto e32, przeznaczonej na rynek indyjski, nie sposób nie zauważyć, że wizualnie jest ona bardzo podobna do Motoroli moto e22s, która zadebiutowała w Europie w sierpniu 2022 roku.

Motorola więc niejako „połączyła” dwa smartfony w jeden, aby następnie wprowadzić „nowe” urządzenie na indyjski rynek.