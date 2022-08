Motorola zapowiada premierę Moto X30 Pro, Moto S30 Pro oraz razr 2022 i potwierdza specyfikację

Motorola oficjalnie potwierdziła, że już za kilka dni – 11 sierpnia 2022 roku, zorganizuje wydarzenie, na którym zaprezentuje nowe smartfony Moto X30 Pro, Moto S30 Pro i razr 2022. I chociaż ich premiera dopiero przed nami, to jednak można je zarezerwować. Taka opcja pojawiła się na stronie internetowej Lenovo, a wraz z nią na światło dzienne wyszła konfiguracja aparatów Moto X30 Pro oraz kilka innych informacji, potwierdzających wcześniejsze doniesienia o tym smartfonie oraz o pozostałych, nadchodzących nowościach.

Reklama

Aparatowy zawrót głowy w Moto X30 Pro?

Z informacji, opublikowanych na stronie internetowej Lenovo wynika, że smartfon zostanie wyposażony w 200 Mpix aparat główny. Jego konstrukcja oparta jest na sensorze ISOCELL HP1, wyprodukowanym przez firmę Samsung. Główny aparat flagowca od Motoroli będzie miał więc matrycę w rozmiarze 1/1,22 cala z pikselami wielkości 2,56 μm (po wykorzystaniu technologii łączenia 16 sąsiadujących pikseli w jeden). Warto dodać, że Moto X30 Pro obsłuży też nagrywanie wideo w rozdzielczości 8K i 30 klatkach na sekundę.

Ponadto model ten odda użytkownikom do dyspozycji jeszcze dwa dodatkowe aparaty. 200 Mpix aparat główny ma współpracować z 50 Mpix sensorem z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 117° i pikselami wielkości 1,28 μm (po połączeniu czterech pikseli w jeden), który wykona też zdjęcia makro w odległości 2,5 cm. Do tego na panelu tylnym smartfona znajdzie się 12 Mpix teleobiektyw z matrycą Sony IMX663 z pikselami o rozmiarze 1,22 μm i przysłoną o wartości f/1,6 oraz dwukrotnym zoomem optycznym.

Specyfikacja aparatów w Motoroli Moto X30 Pro (źródło: Lenovo)

Co jeszcze znajdziemy na pokładzie Moto X30 Pro?

Z informacji na stronie internetowej wynika jeszcze, że najnowszy smartfon Motoroli będzie dostępny w trzech konfiguracjach. Podstawowa zaoferuje 8 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Druga wersja natomiast 12 GB RAM i 256 GB pamięci wbudowanej. Z kolei najmocniejszym w ofercie wariantem flagowca Motoroli ma być model z 12 GB RAM i 512 GB pamięci na system, aplikacje i pliki.

Motorem napędowym Moto X30 Pro będzie procesor Snapdragon 8+ Gen 1. Ten chipset ma zapewnić smartfonowi aż 30% poprawę wydajności energetycznej procesora i 10% wzrost wydajności GPU oraz CPU, którego maksymalne taktowanie wyniesie 3,2 GHz.

Na stronie pojawiła się jeszcze oficjalna informacja dotycząca wyświetlacza. Smartfon otrzyma 6,7-calowy ekran z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 144 Hz, 10-bitową głębią koloru, obsługą przestrzeni barw DCI-P3 w 100% i jasnością nawet do 1250 nitów. Ponadto producent ujawnił, że wyświetlacz ma mieć 53° kąt zagięcia po obu stronach.

źródło: Lenovo

Według przedpremierowych informacji, Moto X30 Pro ma wspierać ładowanie przewodowe o mocy 125 W, dzięki któremu użytkownicy naładują akumulator do 50% w zaledwie 7 minut. Pełne naładowanie ma zajmować zaś jedynie 19 minut.

Ponadto mówi się, że Moto X30 Pro będzie dostępna na rynku globalnym jako Motorola Edge 30 Ultra, a cena konfiguracji 12/256 GB zostanie ustalona na 899 euro (równowartość ~4235 złotych).

Motorola razr 2022 – potwierdzają się doniesienia

Podobnie jak w przypadku Moto X30 Pro, za sprawą strony internetowej, na której można zarezerwować ten smartfon przed premierą, potwierdzają się niektóre doniesienia dotyczące Motoroli razr 2022.

Najnowszy, składany smartfon od Motoroli będzie wyposażony w dwa ekrany – składany AMOLED o przekątnej 6,7-cala i rozdzielczości Full HD+ z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 144 Hz oraz 2,65-calowy OLED na zewnętrznej stronie klapki.

Motorola razr 2022 (źródło: Lenovo)

Potwierdziły się również doniesienia o konfiguracji aparatów w tym smartfonie. Nowy razr 2022 będzie wyposażony w 32 Mpix aparat do selfie oraz dwa na zewnętrznej stronie: główny o rozdzielczości 50 Mpix z matrycą o wielkości 1/1,55 cala, pikselami do 2 μm i OIS, a także 13 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym o kącie widzenia 122° i pikselami do 1,12 μm.

Ponadto informacje na stronie internetowej potwierdzają również, że urządzenie zostanie wyposażone w procesor procesor Snapdragon 8+ Gen 1. Producent nie potwierdził natomiast doniesień, które mówiły, że smartfon otrzyma akumulator o pojemności 3500 mAh z obsługą szybkiego ładowania 33 W oraz do 18 GB RAM i do 512 GB pamięci na dane.

Według nieoficjalnych informacji, nowa Motorola razr 2022 może kosztować w Europie od 1149 do nawet 1299 euro (~5400-6100 złotych).

Moto S30 Pro – czego się spodziewać?

Chociaż model Moto S30 Pro również pojawił się na stronie internetowej Lenovo, to jednak w jego przypadku producent nie udostępnił już informacji, które potwierdzałyby jego przewidywaną specyfikację.

Nieoficjalne doniesienia mówią o tym, że smartfon zostanie wyposażony w 6,55-calowy wyświetlacz OLED Full HD+, a jego sercem będzie Qualcomm Snapdragon 888+, którego maksymalne taktowanie zegara może wynieść niemal 3 GHz. W procesorem ma współpracować do 16 GB RAM, a do tego użytkownik dostanie do dyspozycji nawet do 512 GB pamięci wewnętrznej.

źródło: Digital Chat Station

Akumulator w tym smartfonie ma mieć pojemność 4720 mAh i obsługiwać szybkie ładowanie o mocy 68 W. Nie ma natomiast zbyt dużo informacji na temat konfiguracji aparatów – mówi się jedynie o przynajmniej jednym z matrycą 50 Mpix. Urządzenie będzie prawdopodobnie dostępne globalnie pod nazwą Motorola Edge 30 Fusion.