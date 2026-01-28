Mogłeś płacić więcej niż musiałeś za sprzęt RTV i AGD. UOKiK podejrzewa zmowę cenową

UOKiK jest „na tropie” kolejnej zmowy cenowej. Okazuje się, że jej uczestnikami mogą być najwięksi dystrybutorzy sprzętu AGD, RTV i IT, działający w Polsce. Urząd w asyście policji przeszukał siedziby hurtowni i jednego ze znanych producentów.

Płaciłeś dużo za sprzęt RTV, AGD i IT? To może nie być przypadek

O zmowach cenowych słyszy się naprawdę często. W marcu 2025 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wziął pod lupę najpopularniejsze sklepy sprzedające elektronikę, w tym RTV Euro AGD, Media Markt oraz Media Expert. Teraz UOKiK poinformował, że dostał kolejne sygnały wskazujące na możliwość zawarcia porozumień ograniczających konkurencję.

Wygląda na to, że tym razem sprawa ma bardzo szeroki zakres, gdyż obejmuje urządzenia wielu marek i dystrybutorów, a także elektromarkety i sklepy internetowe. Zmowy cenowe mogły dotyczyć długiej listy sprzętów – od komputerów i laptopów, przez telewizory, pralki, lodówki, kuchenki, aż po odkurzacze i suszarki do włosów.

UOKiK wraz z policją i za zgodą sądu przeszukał siedziby trzech największych dystrybutorów hurtowych urządzeń AGD, RTV oraz IT, działających na terenie Polski. Kontrola odbyła się w firmie AB, Action oraz GT Group Tomaszek, a także w siedzibie producenta Beko.

Jak podkreśla instytucja, postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom. Oznacza to, że jeśli materiały dowodowe potwierdzą podejrzenia o zmowę cenową, Prezes UOKiK rozpocznie postępowanie antymonopolowe, a także postawi zarzuty konkretnym firmom. Udział w tego typu porozumieniach może spowodować nałożenie kary finansowej, sięgającej do 10% obrotu danego przedsiębiorstwa.

Ukarani mogą zostać też menedżerowie odpowiedzialni za zawarcie zmowy cenowej, a kara może sięgnąć nawet 2 milionów złotych.

UOKiK zachęca do współpracy – można zostać świadkiem koronnym

Jeżeli jesteś lub podejrzewasz, że możesz być uczestnikiem zmowy cenowej, możesz zmniejszyć wymiar kary lub nawet jej uniknąć dzięki programowi łagodzenia. Przedsiębiorstwa lub menedżerowie mogą samodzielnie zgłosić się i współpracować z Urzędem w charakterze świadka koronnego. Warunkiem jest jednak dostarczenie dowodów lub informacji dotyczących zmowy.

Możesz również zgłosić podejrzane praktyki ograniczające konkurencję za pośrednictwem dedykowanej strony internetowej w ramach programu pozyskiwania informacji od anonimowych sygnalistów. Jak zaznacza UOKiK, system zapewnia całkowitą anonimowość.