Xiaomi podało datę globalnej premiery serii Redmi Note 11. „Sprosta każdemu wyzwaniu”

Seria Redmi Note 11 5G zadebiutowała w Chinach 28 października 2021 roku, a niewiele później do oferty dołączył jeszcze Note 11 4G. Szybko pojawiły się informacje o jej bliskiej premierze na arenie międzynarodowej, w tym w Europie. Producent oficjalnie podał datę wprowadzenia tej linii smartfonów na globalny rynek.

Xiaomi podało datę globalnej premiery serii Redmi Note 11

Okazuje się, że producent nie będzie kazał długo czekać klientom spoza Chin na swoje nowe średniaki – globalna premiera serii Note 11 zaplanowana jest na 26 stycznia 2022 roku. Konferencja wprowadzająca nowe smartfony na międzynarodowe wody rozpocznie się o godzinie 13:00 czasu polskiego i ma być streamowana na żywo m.in. na Facebooku, Twitterze i YouTube Xiaomi Polska. Linki do live’ów nie są jeszcze dostępne – zostaną udostępnione wkrótce.

Co ciekawe, producent zapowiada, że linia Note 11 „sprosta każdemu wyzwaniu”. To odważna deklaracja, aczkolwiek trudno się domyślić, jakie „wyzwania” firma ma na myśli. Mimo wszystko wiemy już, że smartfony z serii Redmi Note 11 oferują bardzo dobrą specyfikację techniczną.

Producent nie zdradza jednak, które modele będą dostępne poza Chinami, a w sumie jest ich cztery, w tym Note 11 4G z procesorem Qualcomm Snapdragon 680 bez modemu 5G, który w Europie podobno ma kosztować od 250 euro (równowartość ~1150 złotych).

Warto też przypomnieć, że oryginalnie wszystkie smartfony z rodziny Redmi Note 11 zadebiutowały na chińskim rynku z układami firmy MediaTek, lecz ich międzynarodowe wersje mają być wyposażone w procesory Qualcomm Snapdragon. Co więcej, pojawiły się także informacje, że modele przeznaczone na rynek globalny będą miały całkowicie inny design niż te sprzedawane w Chinach.

Nie wiadomo jednak, o jakich zmianach we wzornictwie mowa. Z udostępnionego przez producenta plakatu wynika, że smartfony z serii Note 11 będą „płaskie jak deski” lub modele Note 11 Pro i Note 11 Pro+. Niewykluczone, że na chwilę przed globalną premierą do sieci wyciekną grafiki nadchodzących urządzeń, a jeśli nie, to wszystko stanie się jasne podczas konferencji Xiaomi, którą zaplanowano na 26 stycznia 2022 roku.