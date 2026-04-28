Apple ma sposób na tańsze subskrypcje. Trzeba spełnić jeden warunek

Apple przedstawiło nowe rozwiązanie, z którego będą mogli korzystać zarówno deweloperzy, jak i użytkownicy. Pozwoli ono płacić mniej za subskrypcje.

Tańsze subskrypcje w App Store

Zazwyczaj subskrypcje oferowane są w dwóch modelach – miesięcznym i rocznym. Apple postanowiło scalić obie opcje w jedną. Otóż nowa metoda to roczna subskrypcja, ale z płatnościami co miesiąc. Nie ma więc konieczności płacenia od razu z góry całej kwoty, tak jak w przypadku typowych rocznych modeli.

Można nawet stwierdzić, że omawiane rozwiązanie to po prostu automatycznie odnawiane miesięczne płatności, w przypadku których użytkownik zobowiązuje się do spełniania warunków umowy przez 12 miesięcy. Jaki ma to więc sens, skoro przecież miesięczne subskrypcje zazwyczaj są automatycznie odnawiane? Podobnie jak w rocznym modelu można zaoszczędzić, a to wszystko z płatnościami rozłożonymi na wiele miesięcy.

Warto też wiedzieć, że taką subskrypcję można anulować w dowolnym momencie. Jednak anulowanie wiąże się tylko z brakiem opcji odnowienia subskrypcji po uiszczeniu uzgodnionych płatności i spełnieniu zobowiązania. W związku z tym, jeśli użytkownik zdecyduje się zrezygnować po 3 miesiącach, pozostanie mu do spłacenia kwota z pozostałych 9 miesięcy.

Apple podkreśla, że ważną cechą nowego rozwiązania jest transparentność. Oznacza to, że użytkownik może łatwo sprawdzić liczbę zrealizowanych i pozostałych płatności za subskrypcje na swoim koncie Apple. Co więcej, Apple będzie też wysyłać powiadomienia e-mail, a po wyrażeniu zgody też powiadomienia push przed datą odnowienia, aby przypomnieć o zbliżającej się płatności.

Nowe subskrypcje już niebawem będą dostępne globalnie z dwoma wyjątkami

Deweloperzy mogą już teraz skonfigurować nowy typ subskrypcji w App Store Connect i przetestować go w Xcode. Natomiast użytownicy będa mogli korzystać z tego modelu od maja, wraz z premierą systemów operacyjnych w wersji 26.5. Nie trzeba będzie jednak od razu pobierać aktualizacji, bowiem rozwiązanie ma działać w wersjach 26.4 i wszystkich nowszych.

Co ciekawe, nowe subskrypcje będą wdrażane globalnie, ale z wyjątkiem USA i Singapuru.