Więcej smartfonów Motorola dla wymagających nieco mniej

Motorola Moto G 2025 i Moto G Power 2025 to najnowsze smartfony tego producenta, kierowane do osób o niższych wymaganiach. Spójrzmy na to, co konkretnie mają do zaoferowania potencjalnym nabywcom.

Premiera Motorola Moto G 2025 i Moto G Power 2025

Pod koniec 2024 roku do Polski dotarły smartfony Motorola Moto G05, Moto G15 i Moto G15 Power. To tanie urządzenia, których ceny mieszczą się w granicach 450-800 złotych. W połączeniu z nie najgorszymi specyfikacjami stanowią interesujący wybór dla osób o nieco niższych wymaganiach. Z myślą o tej samej grupie nabywców zaprojektowane zostały kolejne dwie nowości w ofercie tej marki: Moto G 2025 oraz Moto G Power 2025.

Smartfon Motorola Moto G 2025 został wyposażony w 6,7-calowy wyświetlacz o częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 1000 nitów. Wraz z aparatem o rozdzielczości 16 Mpix pokryto go szkłem Gorilla Glass 3 dla ochrony przed zarysowaniami. Z tyłu natomiast zainstalowane zostały dwie kamery: 50 Mpix oraz 2 Mpix do fotografii makro.

Sercem urządzenia jest procesor MediaTek Dimensity 6300, a przyzwoity czas pracy zapewniać ma akumulator o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania o mocy 30 W. Wszystkie podzespoły zamknięte zostały w wodoodpornej obudowie, a całość działa pod kontrolą systemu Android 15.

Motorola Moto G 2025 i Moto G Power 2025 (fot. Motorola)

Specyfikacja Moto G Power 2025 wygląda odrobinę lepiej

Druga nowinka, czyli Motorola Moto G Power 2025, ma nieco większy wyświetlacz (6,8 cala), zachowując przy tym częstotliwość odświeżania 120 Hz i jasność dochodzącą do 1000 nitów. Panel został pokryty szkłem Gorilla Glass 5. Na froncie znajduje się też aparat o rozdzielczości 16 Mpix, a z tyłu mamy aparat 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) oraz ultraszerokokątny aparat 8 Mpix.

Akumulator o pojemności 5000 mAh obsługuje szybkie ładowanie z mocą 30 W oraz ładowanie bezprzewodowe z mocą 15 W. Smartfon ten również bazuje na systemie Android 15, a jego obudowa spełnia wymogi norm MIL-STD-810H, IP68 oraz IP69, co oznacza pełną ochronę przed pyłem i wodą.

Dwa modele Moto G 2025 – ceny są już znane

Sklepowa premiera obu urządzeń w Stanach Zjednoczonych odbędzie się na przełomie stycznia i lutego. Model Moto G 2025 został wyceniony na 200 dolarów (równowartość ~825 złotych), a Moto G Power 2025 – na 300 dolarów (~1240 złotych).

Nie należy nastawiać się na premierę któregokolwiek z tych smartfonów w Polsce. W naszym kraju osoby celujące w nieco tańsze modele z oferty tej marki mogą kupić Motorola Moto G35 albo wspomniane wcześniej Moto G15 i Moto G15 Power, do których już niebawem powinny dołączyć także kolejne modele, w tym Moto G25 i Moto G25 Power.