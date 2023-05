To chyba najfajniejszy dodatek do aplikacji aparatu w Samsungu Galaxy S21

Starsze smartfony z rodziny Samsung Galaxy S mają to do siebie, że lubią „dziedziczyć” po nowszych modelach różne funkcje. To naprawdę fajna rzecz, że po najnowszych flagowcach, dodatkowe możliwości aparatu trafiają do uznanego Galaxy S21.

Galaxy S21 dostaje aktualizację Expert RAW

Choć najnowsza aktualizacja nie dotyczy systemowej aplikacji aparatu, a dodatkowej, którą można pobrać ze sklepu Samsunga, to warto się nią zainteresować. Otóż chodzi o program Expert RAW, który umożliwia robienie zdjęć w bezstratnej jakości i znacząco zwiększa możliwości edycji po wykonaniu fotografii.

Nowość dotyczy funkcji astrofotografii. Początkowo specjalny tryb do robienia zdjęć nocnego nieba został wprowadzony dla smartfonów serii Galaxy S22. Później trafił na najnowsze flagowce producenta, czyli Galaxy S23. Samsung poszerzył właśnie grono smartfonów, które mogą z niego korzystać o wszystkie modele z serii Galaxy S21, a więc Galaxy S21, Galaxy S21+ oraz Galaxy S21 Ultra. Oprócz tego, identyczna opcja trafi do aplikacji zainstalowanej na Galaxy Z Fold 4.

Tryb astrofotografii dostępny jest w aplikacji Expert RAW 2.0.09.1, którą pobierzecie w sklepie Samsung Galaxy Store. Żeby jednak funkcja mogła zadziałać, na smartfonach z serii Galaxy S21 musicie wcześniej pobrać aktualizację zabezpieczeń z kwietnia 2023 roku.

Nocne polowanie na gwiazdy

Nowa opcja pozwala na robienie zdjęć przy naprawdę dłuuugich czasach naświetlania. To bardzo przydatne w sytuacji, gdy chcemy wykonać zdjęcie gwiazd, emitujących światło trudne do wychwycenia przez obiektyw mobilnego aparatu. Oczywiście trzeba wtedy zadbać o to, by kadr nie był zbytnio „zanieczyszczony” światłem pochodzenia sztucznego.

źródło: Samsung

Jeśli chcecie dowiedzieć się, jak krok po kroku zrobić dobre zdjęcia gwiazd za pomocą Waszego smartfona Samsunga, skorzystajcie z naszego mini poradnika, do którego odnośnik macie poniżej.

7.5 Ocena

Astrofotografia z pewnością przyda się na nocnych spacerach poza miasto. A że pogoda coraz bardziej sprzyja takim wypadom, fani fotografii mobilnej z chęcią przyjmą nowy prezent od deweloperów Samsunga. Powodzenia!