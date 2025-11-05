Nowa Motorola to nie zły smartfon, ale nie bez powodu jest tak tania

Do oferty Motoroli dołączyły dziś nowe smartfony Motorola Edge 70, Moto G57 i Moto G57 Power, a także jeszcze dwa modele: Moto G 2026 i Moto G Play 2026. W tym artykule skupimy się na ostatnich dwóch nowościach.
Co oferują smartfony Motorola Moto G 2026 i Motorola Moto G Play 2026? (specyfikacja)
Oba modele cechują się bardzo podobną specyfikacją. Zarówno jeden, jak i drugi wyposażony jest w 6,7-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości HD+ 1604×720 pikseli (263 ppi) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i szkłem Corning Gorilla Glass 3. generacji.
Smartfony otrzymały też procesor MediaTek Dimensity 6300 2,4 GHz oraz 4 GB RAM i akumulator o pojemności 5200 mAh, ale Motorola Moto G 2026 obsługuje ładowanie o mocy 30 W, a Motorola Moto G Play 2026 o mocy tylko 18 W. Ponadto ta pierwsza Motka ma 128 GB pamięci wbudowanej, podczas gdy druga – 64 GB. W obu przypadkach jest natomiast możliwość skorzystania z karty microSD o pojemności nawet 1 TB.
Urządzenia różnią się też zapleczem fotograficznym. Smartfon Motorola Moto G 2026 ma na przodzie 32 Mpix aparat z przysłoną f/2.2, a na tyle duet 50 Mpix (f/1.8) + 2 Mpix (f/2.5) do zdjęć makro. Z kolei Motorola Moto G Play 2026 oferuje 8 Mpix (f/2.0) aparat na przodzie i 32 Mpix (f/2.2) na tyle.
Jeden i drugi model otrzymał także głośniki stereo z Dolby Atmos, dwa mikrofony, czytnik linii papilarnych (na bocznej krawędzi), moduł NFC, dual SIM (SIM + eSIM), port USB-C (USB 2.0) oraz system Android 16. Oba smartfony mają wymiary 167,15×76,4×8,44 mm i ważą 202 gramy. Motorola Moto G 2026 jako jedyna oferuje z kolei 3,5 mm złącze słuchawkowe.
Specyfikacja Motorola Moto G 2026 vs Motorola Moto G Play 2026 – porównanie
|Motorola Moto G 2026
|Motorola Moto G Play 2026
|Wyświetlacz
|LCD
6,7 cala
1604×720 pikseli
120 Hz
Corning Gorilla Glass 3
|LCD
6,7 cala
1604×720 pikseli
120 Hz
Corning Gorilla Glass 3
|Procesor
|MediaTek Dimensity 6300
|MediaTek Dimensity 6300
|RAM
|4 GB
|4 GB
|Pamięć wbudowana
|128 GB
|64 GB
|Slot na microSD
|TAK, do 1 TB
|TAK, do 1 TB
|Akumulator
|5200 mAh
ładowanie do 30 W
|5200 mAh
ładowanie do 18 W
|Aparat na przodzie
|32 Mpix (f/2.2)
|8 Mpix (f/2.0)
|Aparat na tyle
|50 Mpix (f/1.8)
2 Mpix (f/2.5) do zdjęć makro
|32 Mpix (f/2.2)
|Łączność
|5G, Bluetooth, Wi-Fi 5, NFC, dual SIM, eSIM, USB-C
|5G, Bluetooth, Wi-Fi 5, NFC, dual SIM, eSIM, USB-C
|Głośniki stereo
|TAK, z Dolby Atmos
|TAK, z Dolby Atmos
|Złącze słuchawkowe 3,5 mm
|TAK
|NIE (USB-C)
|Czytnik linii papilarnych
|TAK, na bocznej krawędzi
|TAK, na bocznej krawędzi
|System operacyjny
|Android 16
|Android 16
|Wymiary
|167,15×76,4×8,44 mm
|167,15×76,4×8,44 mm
|Waga
|202 gramy
|202 gramy
Motorola Moto G 2026 i Motorola Moto G Play 2026 – cena, dostępność
Smartfon Motorola Moto G 2026 trafi do sprzedaży do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie 11 listopada 2025 roku. W USA jego cenę ustalono na 199,99 dolarów, co jest równowartością około 740 złotych.
Z kolei Motorola Moto G Play 2026 będzie dostępna w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie od 13 listopada 2025 roku (w pierwszym z ww. krajów za 169,99 dolarów – około 630 złotych).
Producent nie przekazał informacji na temat dostępności ww. modeli w innych krajach, ale nie będzie niespodzianką, gdy trafią do Polski pod innymi nazwami.