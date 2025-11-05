Nowa Motorola to nie zły smartfon, ale nie bez powodu jest tak tania

Do oferty Motoroli dołączyły dziś nowe smartfony Motorola Edge 70, Moto G57 i Moto G57 Power, a także jeszcze dwa modele: Moto G 2026 i Moto G Play 2026. W tym artykule skupimy się na ostatnich dwóch nowościach.

Co oferują smartfony Motorola Moto G 2026 i Motorola Moto G Play 2026? (specyfikacja)

Oba modele cechują się bardzo podobną specyfikacją. Zarówno jeden, jak i drugi wyposażony jest w 6,7-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości HD+ 1604×720 pikseli (263 ppi) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i szkłem Corning Gorilla Glass 3. generacji.

Motorola Moto G 2026 (źródło: Motorola)

Smartfony otrzymały też procesor MediaTek Dimensity 6300 2,4 GHz oraz 4 GB RAM i akumulator o pojemności 5200 mAh, ale Motorola Moto G 2026 obsługuje ładowanie o mocy 30 W, a Motorola Moto G Play 2026 o mocy tylko 18 W. Ponadto ta pierwsza Motka ma 128 GB pamięci wbudowanej, podczas gdy druga – 64 GB. W obu przypadkach jest natomiast możliwość skorzystania z karty microSD o pojemności nawet 1 TB.

Urządzenia różnią się też zapleczem fotograficznym. Smartfon Motorola Moto G 2026 ma na przodzie 32 Mpix aparat z przysłoną f/2.2, a na tyle duet 50 Mpix (f/1.8) + 2 Mpix (f/2.5) do zdjęć makro. Z kolei Motorola Moto G Play 2026 oferuje 8 Mpix (f/2.0) aparat na przodzie i 32 Mpix (f/2.2) na tyle.

Motorola Moto G Play 2026 (źródło: Motorola)

Jeden i drugi model otrzymał także głośniki stereo z Dolby Atmos, dwa mikrofony, czytnik linii papilarnych (na bocznej krawędzi), moduł NFC, dual SIM (SIM + eSIM), port USB-C (USB 2.0) oraz system Android 16. Oba smartfony mają wymiary 167,15×76,4×8,44 mm i ważą 202 gramy. Motorola Moto G 2026 jako jedyna oferuje z kolei 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Specyfikacja Motorola Moto G 2026 vs Motorola Moto G Play 2026 – porównanie

Motorola Moto G 2026 Motorola Moto G Play 2026 Wyświetlacz LCD

6,7 cala

1604×720 pikseli

120 Hz

Corning Gorilla Glass 3 LCD

6,7 cala

1604×720 pikseli

120 Hz

Corning Gorilla Glass 3 Procesor MediaTek Dimensity 6300 MediaTek Dimensity 6300 RAM 4 GB 4 GB Pamięć wbudowana 128 GB 64 GB Slot na microSD TAK, do 1 TB TAK, do 1 TB Akumulator 5200 mAh

ładowanie do 30 W 5200 mAh

ładowanie do 18 W Aparat na przodzie 32 Mpix (f/2.2) 8 Mpix (f/2.0) Aparat na tyle 50 Mpix (f/1.8)

2 Mpix (f/2.5) do zdjęć makro 32 Mpix (f/2.2) Łączność 5G, Bluetooth, Wi-Fi 5, NFC, dual SIM, eSIM, USB-C 5G, Bluetooth, Wi-Fi 5, NFC, dual SIM, eSIM, USB-C Głośniki stereo TAK, z Dolby Atmos TAK, z Dolby Atmos Złącze słuchawkowe 3,5 mm TAK NIE (USB-C) Czytnik linii papilarnych TAK, na bocznej krawędzi TAK, na bocznej krawędzi System operacyjny Android 16 Android 16 Wymiary 167,15×76,4×8,44 mm 167,15×76,4×8,44 mm Waga 202 gramy 202 gramy

Motorola Moto G 2026 i Motorola Moto G Play 2026 – cena, dostępność

Smartfon Motorola Moto G 2026 trafi do sprzedaży do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie 11 listopada 2025 roku. W USA jego cenę ustalono na 199,99 dolarów, co jest równowartością około 740 złotych.

Z kolei Motorola Moto G Play 2026 będzie dostępna w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie od 13 listopada 2025 roku (w pierwszym z ww. krajów za 169,99 dolarów – około 630 złotych).

Producent nie przekazał informacji na temat dostępności ww. modeli w innych krajach, ale nie będzie niespodzianką, gdy trafią do Polski pod innymi nazwami.