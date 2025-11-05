smartfony motorola moto g 2026 i motorola moto g play 2026
Smartfony Motorola Moto G 2026 i Motorola Moto G Play 2026 (źródło: Motorola)
Smartfony

Nowa Motorola to nie zły smartfon, ale nie bez powodu jest tak tania

Grzegorz Dąbek·
Strona główna
Sprzęt
Smartfony
Nowa Motorola to nie zły smartfon, ale nie bez powodu jest tak tania

Do oferty Motoroli dołączyły dziś nowe smartfony Motorola Edge 70, Moto G57 i Moto G57 Power, a także jeszcze dwa modele: Moto G 2026 i Moto G Play 2026. W tym artykule skupimy się na ostatnich dwóch nowościach.

Co oferują smartfony Motorola Moto G 2026 i Motorola Moto G Play 2026? (specyfikacja)

Oba modele cechują się bardzo podobną specyfikacją. Zarówno jeden, jak i drugi wyposażony jest w 6,7-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości HD+ 1604×720 pikseli (263 ppi) z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i szkłem Corning Gorilla Glass 3. generacji.

Motorola Moto G 2026 (źródło: Motorola)

Smartfony otrzymały też procesor MediaTek Dimensity 6300 2,4 GHz oraz 4 GB RAM i akumulator o pojemności 5200 mAh, ale Motorola Moto G 2026 obsługuje ładowanie o mocy 30 W, a Motorola Moto G Play 2026 o mocy tylko 18 W. Ponadto ta pierwsza Motka ma 128 GB pamięci wbudowanej, podczas gdy druga – 64 GB. W obu przypadkach jest natomiast możliwość skorzystania z karty microSD o pojemności nawet 1 TB.

Urządzenia różnią się też zapleczem fotograficznym. Smartfon Motorola Moto G 2026 ma na przodzie 32 Mpix aparat z przysłoną f/2.2, a na tyle duet 50 Mpix (f/1.8) + 2 Mpix (f/2.5) do zdjęć makro. Z kolei Motorola Moto G Play 2026 oferuje 8 Mpix (f/2.0) aparat na przodzie i 32 Mpix (f/2.2) na tyle.

Motorola Moto G Play 2026 (źródło: Motorola)

Jeden i drugi model otrzymał także głośniki stereo z Dolby Atmos, dwa mikrofony, czytnik linii papilarnych (na bocznej krawędzi), moduł NFC, dual SIM (SIM + eSIM), port USB-C (USB 2.0) oraz system Android 16. Oba smartfony mają wymiary 167,15×76,4×8,44 mm i ważą 202 gramy. Motorola Moto G 2026 jako jedyna oferuje z kolei 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Specyfikacja Motorola Moto G 2026 vs Motorola Moto G Play 2026 – porównanie

Motorola Moto G 2026Motorola Moto G Play 2026
WyświetlaczLCD
6,7 cala
1604×720 pikseli
120 Hz
Corning Gorilla Glass 3		LCD
6,7 cala
1604×720 pikseli
120 Hz
Corning Gorilla Glass 3
ProcesorMediaTek Dimensity 6300MediaTek Dimensity 6300
RAM4 GB4 GB
Pamięć wbudowana128 GB64 GB
Slot na microSDTAK, do 1 TBTAK, do 1 TB
Akumulator5200 mAh
ładowanie do 30 W		5200 mAh
ładowanie do 18 W
Aparat na przodzie32 Mpix (f/2.2)8 Mpix (f/2.0)
Aparat na tyle50 Mpix (f/1.8)
2 Mpix (f/2.5) do zdjęć makro		32 Mpix (f/2.2)
Łączność5G, Bluetooth, Wi-Fi 5, NFC, dual SIM, eSIM, USB-C5G, Bluetooth, Wi-Fi 5, NFC, dual SIM, eSIM, USB-C
Głośniki stereoTAK, z Dolby AtmosTAK, z Dolby Atmos
Złącze słuchawkowe 3,5 mmTAKNIE (USB-C)
Czytnik linii papilarnychTAK, na bocznej krawędziTAK, na bocznej krawędzi
System operacyjnyAndroid 16Android 16
Wymiary167,15×76,4×8,44 mm167,15×76,4×8,44 mm
Waga202 gramy202 gramy

Motorola Moto G 2026 i Motorola Moto G Play 2026 – cena, dostępność

Smartfon Motorola Moto G 2026 trafi do sprzedaży do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie 11 listopada 2025 roku. W USA jego cenę ustalono na 199,99 dolarów, co jest równowartością około 740 złotych.

Z kolei Motorola Moto G Play 2026 będzie dostępna w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie od 13 listopada 2025 roku (w pierwszym z ww. krajów za 169,99 dolarów – około 630 złotych).

Producent nie przekazał informacji na temat dostępności ww. modeli w innych krajach, ale nie będzie niespodzianką, gdy trafią do Polski pod innymi nazwami.

Zobacz również

Obserwuj nas