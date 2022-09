Motorola zacznie sypać premierami jak z rękawa. Model moto e22 na horyzoncie

Wszystko wskazuje na to, że firma Motorola szykuje premierę kolejnego smartfona. Tym razem chodzi o model moto e22. Trzeba przyznać, że producent mocno się rozpędził, bo całkiem niedawno informowaliśmy Was o doniesieniach dotyczących innego z zapowiadanych smartfonów od Motoroli, czyli modelu moto e22s. Nowy smartfon będzie kolejnym budżetowcem marki, który ma trafić do sprzedaży już wkrótce.

Wiemy jak wygląda nowy budżetowiec

Dzisiaj za sprawą portalu Pricebaba oraz 91mobiles w sieci pojawiły się rendery najnowszego budżetowego smartfona Motoroli. Chodzi o model moto e22. Jeśli mowa o samym designie urządzenia to trzeba przyznać, że niczym specjalnie się nie wyróżnia na tle innych motek.

wersje kolorystyczne smartfona (źródło: Picebaba)

Nie sposób nie odnieść wrażenia, że wygląd produktu mocno inspirowany jest smartfonami z serii moto Edge 30. Szczególnie rzuca się to w oczy, kiedy spojrzymy na tylną części obudowy. Tam, oprócz błyszczących plecków i logo producenta znajdziemy również podwójną wyspę aparatu. Z przodu Motorola moto e22 nie prezentuje się zjawiskowo. Na renderach widzimy typowego dla budżetowych smartfonów notcha w kształcie łezki oraz stosunkowo szerokie ramki pod ekranem.

Według doniesień smartfon ma zadebiutować już 16 września 2022 roku, a więc dokładnie w ten piątek. Wiadomo również, że ma występować w trzech wersjach kolorystycznych: białej, błękitnej i granatowej.

Co Motorola wsadziła pod maskę smartfona

Doniesienia mówią, że cena moto e22 prawdopodobnie nie przekroczy 10 000 rupii (równowartość ~590 złotych). To naprawdę niewiele, w związku z tym nie ma co spodziewać się po tym smartfonie zawrotnych osiągów.

Nieoficjalne informacje sugerują, że motorem napędowym tego urządzenia ma być chipset MediaTek Helio G37. Nie wiadomo jeszcze, ile GB RAM będzie wspierać ten procesor w działaniu.

Jeśli potwierdzą się doniesienia, to akumulator będzie mieć nienajgorszą pojemność i wyniesie ona 5000 mAh. Oprócz tego o specyfikacji moto e22 wiadomo jeszcze, że zostanie zastosowany w niej 6,5-calowy wyświetlacz LCD IPS, o częstotliwości odświeżania na poziomie 90 Hz. Mówi się również o dwóch 16 Mpix matrycach w postaci głównego zestawu aparatów.

Nadchodząca budżetowa motka ma działać w oparciu o system operacyjny Android 12. Na renderach, które pojawiły się w portalu 91mobiles widać napis Dolby Atmos, w pobliżu złącza audio jack 3,5 mm. Bardzo możliwe, że głośniki tego smartfona będą obsługiwać właśnie tę technologię dźwięku. W nowej motce na próżno szukać obsługi technologii 5G – smartfon będzie oferował obsługę standardów sieci komórkowej do 4G.