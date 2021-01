Flagowa Motorola Edge S dostanie procesor Snapdragon 8xx, którego jeszcze nie ma

Na początku grudnia 2020 roku Qualcomm zaprezentował nowy, flagowy procesor Snapdragon 888. Na rynku zadebiutowały już dwa smartfony z nim na pokładzie (Xiaomi Mi 11 i Vivo iQOO 7), ale Motorola Edge S nie będzie kolejnym. Zamiast tego, zostanie ona wyposażona w układ amerykańskiego giganta (również z serii 8xx), który jeszcze nie miał swojej oficjalnej premiery.

Już od pewnego czasu pojawiają się informacje na temat nowego flagowca marki Motorola, a ostatnio dowiedzieliśmy się, że będzie się on nazywał Motorola Edge S. Z kolei wcześniejsze doniesienia sugerują, że trafi on na inne (niż chiński) rynki pod zmienioną nazwą, prawdopodobnie jako przedstawiciel serii Moto G.

Motorola Edge S z procesorem Qualcomm Snapdragon, którego jeszcze nie ma

Wcześniejsze informacje wskazywały na to, że smartfon zostanie wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 865 lub Snapdragon 865+. Pojawiły się głosy niezadowolenia z tego powodu, ponieważ flagowiec powinien oferować najnowszy układ z najwyższej półki. To znaczy tak to wygląda w teorii, bo praktyka nieraz pokazała, że wcale tak nie musi być (zob. LG G6 i HTC U Ultra). W dodatku mielibyśmy niejako „powtórkę z rozrywki”, gdyż już Motorola Edge+ ma na pokładzie Snapdragona 865.

Okazuje się jednak, że dotychczasowe doniesienia możemy sobie włożyć między bajki, ponieważ według najnowszych informacji, Motorola Edge S zostanie wyposażona w procesor Qualcomm Snapdragon z serii 8xx, który nie miał jeszcze swojej oficjalnej premiery.

Motorola Edge S (źródło: Evan Blass)

Jak zauważa autor tych informacji, który używa pseudonimu Digital Chat Station, fakt, że Motoroli udało się uzyskać pierwszeństwo w zastosowaniu nowego procesora Qualcomm Snapdragon, jest dowodem na to, że marka ta wciąż liczy się na rynku smartfonów. W przeciwnym wypadku Amerykanie raczej wybraliby innego partnera, który wprowadziłby ich nowy układ na rynek.

Niestety, nie wiadomo nic na jego temat, ale można podejrzewać, że nie będzie to Snapdragon 888+, którego premiery spodziewamy się w drugiej połowie 2021 roku, tylko raczej słabsza wersja Snapdragona 888. W przeszłości pojawiły się informacje o takim procesorze i wygląda na to, że znajdą one potwierdzenie w rzeczywistości.

Ze spodziewaną specyfikacją smartfona Motorola Edge S możecie zapoznać się w podlinkowanym poniżej artykule: