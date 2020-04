Motorola Edge+ to 100% flagowiec. Firma znów pokazała, na co ją stać

W ostatnim czasie Motorola raczej nie była kojarzona jako producent high-endów. Jeśli już jakiegoś stworzyła, to nie wprowadzała go na wszystkie rynki, na których jest obecna – na większości skupiła się przede wszystkim na smartfonach ze średniej i niższej półki. Dziś się to zmienia – Motorola Edge+ to flagowiec w 100%, który trafi również do Europy.

Motorola Edge+ (specyfikacja, cena)

Smartfon od razu robi wrażenie, bowiem wyposażono go w obustronnie zakrzywiony wyświetlacz (kąt krzywizny to prawie 90°) z obsługą technologii HDR10+ oraz bardzo wąskimi ramkami na górze i dole (aparat do selfie i rozmów wideo ukryty jest w okrągłym otworze w lewym górnym rogu).

Ekran OLED ma przekątną 6,67 cala, proporcje 19,5:9, rozdzielczość Full HD+ 2340×1080 pikseli, ekranowy czytnik linii papilarnych i odświeża obraz z częstotliwością 90 Hz. Niektórzy mogą narzekać na brak WQHD+ i 120 Hz, ale (szczególnie to drugie) powinno to pozytywnie wpłynąć na czas pracy na pojedynczym ładowaniu.

A skoro już o nim mowa, to według deklaracji producenta, Motorola Edge+ ma działać nawet ponad dwa dni, ponieważ wyposażono ją w baterię o pojemności aż 5000 mAh. Akumulator można ładować szybko zarówno przewodowo przez port USB-C (18 W), jak i indukcyjnie (15 W). Do tego jest też funkcja ładowania zwrotnego (5 W). O wydłużenie czasu pracy na jednym ładowaniu zadba także system Android 10.

Co ciekawe, Motorola dodała w nim interfejs My UX, który „umożliwia dostosowywanie nowych sposobów interakcji z urządzeniem”. Za jego sprawą krawędzie smartfona, jeśli ten nie leży w dłoni użytkownika, informują za pomocą sygnałów świetnych na przykład o stanie naładowania baterii czy nieodebranych połączeniach. Oprócz tego, jest również funkcja Moto Game Time, która umożliwia używanie dwóch dodatkowych przycisków, o dostosowywanym działaniu, u góry ekranu, po obróceniu urządzenia na bok (jak przy grze na konsoli).

Za wydajność w Motoroli Edge+ odpowiada ośmiordzeniowy (8x Kryo 585; 7 nm) procesor Qualcomm Snapdragon 865 2,84 GHz z układem graficznym Adreno 650. W komplecie jest też modem 5G Snapdragon X55, więc smartfon obsłuży sieć piątej generacji. Do tego na pokładzie znajduje się aż 12 GB LPDDR5 RAM i 256 GB pamięci wbudowanej typu UFS 3.0 bez możliwości rozszerzenia przy pomocy karty microSD.

Motorola Edge+ oferuje również pojedynczy aparat o rozdzielczości 25 Mpix z przysłoną f/2.0 na przodzie i potrójny na tyle: 108 Mpix (f/1.8) z OIS + 16 Mpix (f/2.2) z obiektywem szerokokątnym o kącie widzenia 117° (wykorzystywany także do zdjęć makro) + 8 Mpix (f/2.4; tzw. teleobiektyw) z OIS i 3x zoomem optycznym. Pracę modułu wspiera czujnik ToF, a w dodatku może on nagrywać wideo w 6K (Motorola uznała, że 8K na razie nie jest potrzebne).

Motorola Edge+ oferuje również 3,5 mm złącze słuchawkowe, moduł NFC i głośniki stereo (podobno najgłośniejsze i najmocniejsze w porównaniu z tymi w innych smartfonach). Urządzenie ma wymiary 161,07×71,38×9,6 mm i waży 203 gramy.

Cenę Motoroli Edge+ ustalono w Stanach Zjednoczonych na 999 dolarów. Smartfon ma być dostępny w Europie od maja 2020 roku w cenie 1199 euro.

Motorola Edge – specyfikacja

Pod względem specyfikacji smartfon będzie bardzo podobny do modelu w „plusem” w nazwie. Zostanie jednak wyposażony w nieco słabszy procesor – ośmiordzeniowy (8x Kryo 475; 7 nm) Qualcomm Snapdragon 765G 2,4 GHz z układem graficznym Adreno 620 i zintegrowanym modemem 5G Snapdragon X52. Do tego na jego panelu tylnym znajdzie się potrójny aparat 64 Mpix + 16 Mpix (z obiektywem szerokokątnym) + 8 Mpix (tzw. teleobiektyw z 2x zoomem optycznym bez OIS), który nagra wideo maksymalnie w 4K przy 60 klatkach na sekundę. Tutaj też jest czujnik ToF.

Motorola Edge zaoferuje też nieco mniej RAM (4/6 GB) i pamięci wbudowanej (128 GB; z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD) oraz akumulator o mniejszej pojemności (4500 mAh), aczkolwiek ten ostatni i tak ma zapewnić do dwóch dni pracy na pojedynczym ładowaniu. Baterii nie można jednak ładować bezprzewodowo.

Motorola Edge ma kosztować w Europie 599 euro. Nie znamy jednak dokładnej daty debiutu tego modelu na Starym Kontynencie. W Polsce trzeba będzie za nią natomiast zapłacić 2999 złotych.

