Motorola Edge 60 Fusion z datą premiery. Czy warto na nią czekać?

Motorola oficjalnie poinformowała, kiedy zaprezentuje smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Do premiery tego modelu zostało kilka dni, ale my już teraz wiemy, co zaoferuje. Wciąż jednak nie wiadomo, w jakiej cenie.

Smartfon Motorola Edge 60 Fusion zadebiutuje już w kwietniu 2025 roku. Co zaoferuje?

Motorola Edge 50 Fusion zadebiutowała 16 kwietnia 2024 roku, ale do sprzedaży w Polsce trafiła dopiero pod koniec maja. Jej bezpośrednia następczyni, Motorola Edge 60 Fusion, zostanie zaprezentowana w Indiach niemal rok po swojej poprzedniczce – dokładnie 2 kwietnia 2025 roku.

Motorola Edge 60 Fusion (źródło: Evan Blass)

Choć premiera dopiero przed nami, to już wiadomo, co zaoferuje smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Producent oficjalnie potwierdził, że będzie on miał zakrzywiony wyświetlacz o rozdzielczości 1,5K oraz aparat główny z sensorem Sony-LYT 700C, który został „zweryfikowany” przez Pantone. Ponadto urządzenie ma cechować się odpornością na szereg nieprzyjaznych czynników, ponieważ pomyślnie przeszło testy militarnej normy odporności MIL-STD-810.

Ponadto ekran w tym modelu ma cechować się przekątną 6,7 cala, osiągać jasność do 4500 nitów i obsługiwać 100% przestrzeni kolorów DCI-P3. Na pokładzie znajdzie się też procesor MediaTek Dimensity 7400 z modemem 5G oraz do 12 GB RAM i 256 GB wbudowanej pamięci, a także akumulator o pojemności 5500 mAh, który obsłuży ładowanie przewodowe o mocy 68 W.

Smartfon Motorola Edge 60 Fusion zaoferować ma również 13 Mpix aparat z obiektywem ultraszerokokątnym i osobny do zdjęć makro na tyle oraz 32 Mpix na przodzie, który pokryje szkło Corning Gorilla Glass 7i. Urządzenie będzie się także chwalić odpornością na pył i wodę, zgodną z kryteriami klas IP68 i IP69.

Motorola Edge 60 Fusion vs Motorola Edge 50 Fusion – porównanie specyfikacji