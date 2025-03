Waży mniej niż 1 kg, działa ponad 30 godz. Asus Zenbook A14 tak ma

Waga poniżej 1 kilograma, czas pracy powyżej 30 godzin i topowy procesor z rodziny Snapdragon na pokładzie. Taką charakterystyką może pochwalić się laptop Asus Zenbook A14 (UX3407), który w najbliższym czasie spróbuje skusić sobą użytkowników w Polsce.

Asus Zenbook A14 – mobilność to jego wielki atut

Mobilność zapowiada się na jeden z największych atutów tego laptopa. Wyraża się zaś nie tylko w 14-calowym wyświetlaczu OLED otoczonym bardzo cienką ramką, ale też w wadze poniżej 1 kilograma.

Co więcej, nowy Asus Zenbook A14 został wyposażony w akumulator o pojemności 70 Wh, dzięki czemu pozwalać ma na blisko 20 godzin intensywnego korzystania z internetu albo 32 godziny oglądania wideo, nim wyczerpie się energia. Jej uzupełnianie zaś odbywa się błyskawicznie – dzięki technologii szybkiego ładowania od 0 do 60% w 49 minut.

Asus Zenbook A14 (UX3407) / fot. Asus

Ceną mobilności nie jest nie tylko czas pracy, ale też wytrzymałość. W kontekście konstrukcji producent postawił bowiem na ceraliminum, czyli materiał łączący ceramikę z aluminium. To solidne rozwiązanie, które przy okazji zapewnia także elegancki wygląd. Jednocześnie producent zwraca również uwagę na aspekt ekologiczny, a mianowicie pełną podatność na recykling.

Pozostałych parametrów też nie musi się wstydzić

Mocną stroną tego Zenbooka może okazać się również wydajność, ponieważ 12-rdzeniowemu procesorowi Qualcomm Snapdragon X Elite o częstotliwości taktowania sięgającej 3,4 GHz towarzyszą 32 GB RAM typu LPDDR5X. Na pokładzie znajduje się też SSD o pojemności 512 GB lub 1 TB, a dopełnieniem całości jest modem sieciowy w standardzie Wi-Fi 7.

Procesor Snapdragon X Elite oddaje do dyspozycji użytkownika także NPU (czyli jednostkę przetwarzania neuronowego) o mocy 45 TOPS. Oznacza to, że możemy tu mówić o laptopie klasy Copilot+ PC, co z kolei informuje o szerokich możliwościach lokalnego wykorzystania sztucznej inteligencji.

Wspomnę jeszcze, że obraz wyświetlany jest w rozdzielczości 1920×1200 pikseli, częstotliwość odświeżania wynosi 60 Hz, a szczytowa jasność to 600 nitów. Klawiatura jest podświetlana, zintegrowana kamera cechuje się rozdzielczością Full HD, a dopełnieniem całości jest system audio z inteligentnym wzmacniaczem i układem mikrofonów. W kontekście łączności przewodowej można natomiast skorzystać z portów USB typu C, USB typu A, HDMI 2.1 oraz mini jack.

Asus Zenbook A14 (UX3407) / fot. Asus

Wszystko to razem sprawia, że Zenbook A14 wydaje się dobrym laptopem dla osób, które pracują zdalnie i zdarza im się to robić w różnych miejscach, także z dala od gniazdka elektrycznego. Niemniej w zastosowaniach multimedialno-rozrywkowych też powinien mieć sporo do zaoferowania.

Ile kosztuje laptop Asus Zenbook A14? Cena w Polsce

Laptop Asus Zenbook A14 (UX3407) jest już dostępny w przedsprzedaży na terenie naszego kraju, w wersji beżowej oraz szarej. Ceny rozpoczynają się od ok. 6000 złotych. Jeśli po zakupie podzielisz się opinią, to w ramach promocji „Komentujesz, zyskujesz” możesz otrzymać wydłużenie okresu gwarancji door-to-door ze standardowych 24 do 36 miesięcy.