Motorola i Android 15. Producent zdradza jedną z dwóch kluczowych informacji

Zastanawiasz się, czy i kiedy Android 15 trafi na smartfon Motorola, z którego korzystasz? Pytanie o termin pozostaje bez odpowiedzi, ale poznaliśmy już dokładną listę modeli, których użytkownicy mogą liczyć na to, że w którymś momencie otrzymają aktualizację.

Jak na razie Android 15 dostępny jest tylko na smartfonach Vivo i Iqoo, co oznacza, że w naszej części świata właściwie go nie ma. Sytuacja zmieni się w przyszłym tygodniu, kiedy Android 15 trafi na Pixele firmy Google. Następna w kolejce nie będzie raczej Motorola, choć przynajmniej już teraz postawiła ona sprawę jasno, publikując listę urządzeń, które dostaną tę aktualizację.

Na te smartfony Motorola trafi Android 15

Oficjalna lista smartfonów Motorola, które otrzymają aktualizację systemu do wersji Android 15, jest całkiem długa. Trudno jednak nie zauważyć, że nie znajduje się na niej ani jeden model wypuszczony przed 2023 rokiem. Niestety, producent ten nie należy do najhojniejszych, jeśli chodzi o politykę aktualizacyjną, co dobitnie zostało tu potwierdzone.

Jedna lub dwie aktualizacje to maksimum, na co można liczyć w większości przypadków, ewentualnie – jak na przykład w przypadku modelu Motorola Razr 50 Ultra – trzy. To dość słabe, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę fakt, że konkurencja coraz częściej obiecuje 5-letnie wsparcie, a czasem nawet dłuższe. Jedynie Motorola Edge 50 Neo ma zapewnione wsparcie przez 5 lat.

Motorola Razr 50 i Razr 50 Ultra (fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Motorola i Android 15. Sprawdź, czy Twój smartfon go dostanie (lista)

No ale miało być pozytywnie – spójrzmy zatem na listę urządzeń, na których faktycznie pojawi się możliwość zainstalowania Androida 15. Przedstawia się ona następująco:

Kiedy? Tego nadal nie wiadomo

Niestety, pomimo opublikowania listy, nie padły jeszcze żadne konkretne informacje na temat tego, kiedy użytkownicy wyżej wymienionych smartfonów mogą spodziewać się aktualizacji. Biorąc jednak pod uwagę to, jak sytuacja wyglądała w przeszłości, najprawdopodobniej nie dojdzie do tego w ciągu najbliższych tygodni, lecz raczej należy nastawić się na wielomiesięczne czekanie.