Najszybszy internet mobilny w Polsce. Który operator wiedzie prym?

RFBenchmark opublikował ranking internetu mobilnego w Polsce na lipiec 2025 roku. Użytkownicy wykonali ponad 323 tysiące testów prędkości. Który operator oferował najszybszy internet 5G i 4G LTE w naszym kraju?
Internet mobilny w Polsce – ranking na lipiec 2025 roku
Ranking RFBenchmark dotyczący średniej prędkości internetu mobilnego w Polsce i powstaje w oparciu o dane zebrane przez użytkowników aplikacji mobilnej. Apka umożliwia wykonanie szybkiego pomiaru poziomu i jakości sygnału 4G LTE lub 5G.
Społeczność RFBenchmark w lipcu 2025 roku wykonała łącznie 323360 testów prędkości internetu mobilnego w Polsce. Najwięcej testów przeprowadziły osoby korzystające z usług Play (32,6% pomiarów), zaraz za tym operatorem uplasowało się Orange (31,6%), a w dalszej kolejności Plus (18,0%) i T-Mobile (17,9%).
Najszybsze 5G w Polsce – który operator wygrał w lipcu 2025 roku?
W lipcu 2025 roku pierwsze miejsce pod względem średniej szybkości pobierania danych przez sieć 5G zajęło T-Mobile z wynikiem 398,4 Mb/s. Niedaleko za nim znalazło się Orange z prędkością 378,3 Mb/s, a następnie Play (211,1 Mb/s) oraz Plus (129,4 Mb/s).
W zeszłym miesiącu T-Mobile był też liderem w kategorii średniej szybkości wysyłania danych, osiągając wynik 61,2 Mb/s. Drugie miejsce należy do Orange (58,5 Mb/s), a za nim znalazł się Play (50,1 Mb/s) i Plus (26,8 Mb/s).
Najniższe opóźnienie osiągnęło Orange z wynikiem 19,2 ms, za nim mamy T-Mobile (21,6 ms), Play (22,1 ms) i Plusa (26,2 ms).
|Parametr
|Orange
|Play
|Plus
|T-Mobile
|Prędkość pobierania, Mb/s
|378,3
|211,1
|129,3
|398,4
|Prędkość wysyłania, Mb/s
|58,5
|50,1
|26,8
|61,2
|Opóźnienie, ms
|19,2
|22,1
|26,2
|21,6
|Liczba pomiarów
|41282
|44535
|24310
|22818
4G LTE w Polsce – lipcowy ranking prędkości i opóźnień
W przypadku internetu 4G LTE najwyższy wynik średniej szybkości pobierania danych należał do T-Mobile (56,9 Mb/s). Dalej w rankingu znalazło się Orange (47,4 Mb/s), Play (43,6 Mb/s) i Plus (41,0 Mb/s).
Liderem pod względem średniej szybkości wysyłania danych w 4G LTE był Play z wynikiem 22,0 Mb/s. Za fioletowym operatorem uplasowało się T-Mobile (21,6 Mb/s), Orange (20,8 Mb/s) oraz Plus (17,6 Mb/s).
Z kolei najniższą wartość opóźnienia w lipcu 2025 roku w sieci 4G LTE zapewniło Orange (26,7 ms). Za pomarańczowym operatorem znalazło się fioletowe Play (29,2 ms), magentowe T-Mobile (31,2 ms) i zielony Plus (38,8 ms).
|Parametr
|Orange
|Play
|Plus
|T-Mobile
|Prędkość pobierania, Mb/s
|47,4
|43,6
|41,0
|56,9
|Prędkość wysyłania, Mb/s
|20,8
|22,0
|17,6
|21,6
|Opóźnienie, ms
|26,7
|29,2
|38,8
|31,2
|Liczba pomiarów
|59624
|60251
|32679
|34885
Jak sytuacja z prędkością internetu w Polsce prezentowała się w czerwcu 2025 roku?
Warto wspomnieć, że w czerwcu 2025 roku liderami 5G w Polsce pod względem pobierania danych również było T-Mobile i Orange. Magentowy operator osiągnął wtedy 386,3 Mb/s, pomarańczowy natomiast – 382 Mb/s.
W kategorii wysyłania sprawa nieco się zmieniła. W poprzednim miesiącu prowadziło Orange z wynikiem 58,3 Mb/s, wyprzedzając T-Mobile (57,1 Mb/s). Orange natomiast prowadziło pod względem najniższej wartości opóźnienia (20,5 ms).
W przypadku 4G LTE w kategorii pobierania prowadził T-Mobile (54,3 Mb/s), a w kwestii wysyłania Play (21,6 Mb/s). Najniższe opóźnienie zapewniło Orange (25,9 ms)