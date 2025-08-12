Najszybszy internet mobilny w Polsce. Który operator wiedzie prym?

RFBenchmark opublikował ranking internetu mobilnego w Polsce na lipiec 2025 roku. Użytkownicy wykonali ponad 323 tysiące testów prędkości. Który operator oferował najszybszy internet 5G i 4G LTE w naszym kraju?

Internet mobilny w Polsce – ranking na lipiec 2025 roku

Ranking RFBenchmark dotyczący średniej prędkości internetu mobilnego w Polsce i powstaje w oparciu o dane zebrane przez użytkowników aplikacji mobilnej. Apka umożliwia wykonanie szybkiego pomiaru poziomu i jakości sygnału 4G LTE lub 5G.

Społeczność RFBenchmark w lipcu 2025 roku wykonała łącznie 323360 testów prędkości internetu mobilnego w Polsce. Najwięcej testów przeprowadziły osoby korzystające z usług Play (32,6% pomiarów), zaraz za tym operatorem uplasowało się Orange (31,6%), a w dalszej kolejności Plus (18,0%) i T-Mobile (17,9%).

Liczba testów u poszczególnych operatorów w lipcu 2025 roku (źródło: RFBenchmark)

Najszybsze 5G w Polsce – który operator wygrał w lipcu 2025 roku?

W lipcu 2025 roku pierwsze miejsce pod względem średniej szybkości pobierania danych przez sieć 5G zajęło T-Mobile z wynikiem 398,4 Mb/s. Niedaleko za nim znalazło się Orange z prędkością 378,3 Mb/s, a następnie Play (211,1 Mb/s) oraz Plus (129,4 Mb/s).

W zeszłym miesiącu T-Mobile był też liderem w kategorii średniej szybkości wysyłania danych, osiągając wynik 61,2 Mb/s. Drugie miejsce należy do Orange (58,5 Mb/s), a za nim znalazł się Play (50,1 Mb/s) i Plus (26,8 Mb/s).

Najniższe opóźnienie osiągnęło Orange z wynikiem 19,2 ms, za nim mamy T-Mobile (21,6 ms), Play (22,1 ms) i Plusa (26,2 ms).

Parametr Orange Play Plus T-Mobile Prędkość pobierania, Mb/s 378,3 211,1 129,3 398,4 Prędkość wysyłania, Mb/s 58,5 50,1 26,8 61,2 Opóźnienie, ms 19,2 22,1 26,2 21,6 Liczba pomiarów 41282 44535 24310 22818

4G LTE w Polsce – lipcowy ranking prędkości i opóźnień

W przypadku internetu 4G LTE najwyższy wynik średniej szybkości pobierania danych należał do T-Mobile (56,9 Mb/s). Dalej w rankingu znalazło się Orange (47,4 Mb/s), Play (43,6 Mb/s) i Plus (41,0 Mb/s).

Liderem pod względem średniej szybkości wysyłania danych w 4G LTE był Play z wynikiem 22,0 Mb/s. Za fioletowym operatorem uplasowało się T-Mobile (21,6 Mb/s), Orange (20,8 Mb/s) oraz Plus (17,6 Mb/s).

Z kolei najniższą wartość opóźnienia w lipcu 2025 roku w sieci 4G LTE zapewniło Orange (26,7 ms). Za pomarańczowym operatorem znalazło się fioletowe Play (29,2 ms), magentowe T-Mobile (31,2 ms) i zielony Plus (38,8 ms).

Parametr Orange Play Plus T-Mobile Prędkość pobierania, Mb/s 47,4 43,6 41,0 56,9 Prędkość wysyłania, Mb/s 20,8 22,0 17,6 21,6 Opóźnienie, ms 26,7 29,2 38,8 31,2 Liczba pomiarów 59624 60251 32679 34885

Jak sytuacja z prędkością internetu w Polsce prezentowała się w czerwcu 2025 roku?

Warto wspomnieć, że w czerwcu 2025 roku liderami 5G w Polsce pod względem pobierania danych również było T-Mobile i Orange. Magentowy operator osiągnął wtedy 386,3 Mb/s, pomarańczowy natomiast – 382 Mb/s.

W kategorii wysyłania sprawa nieco się zmieniła. W poprzednim miesiącu prowadziło Orange z wynikiem 58,3 Mb/s, wyprzedzając T-Mobile (57,1 Mb/s). Orange natomiast prowadziło pod względem najniższej wartości opóźnienia (20,5 ms).

W przypadku 4G LTE w kategorii pobierania prowadził T-Mobile (54,3 Mb/s), a w kwestii wysyłania Play (21,6 Mb/s). Najniższe opóźnienie zapewniło Orange (25,9 ms)