Zła wiadomość dla kierowców. Google wyciąga wtyczkę

Waze jest jedną z najczęściej wybieranych alternatyw dla Map Google. Równocześnie z oprogramowania nawigacyjnego nierzadko korzysta się na starszych urządzeniach: nieużywanych już smartfonach lub tabletach albo po prostu fizycznych nawigacjach GPS. Właśnie staje się to nieco trudniejsze – przynajmniej w przypadku Waze.

Waze kończy wsparcie dla starszych wersji Androida

Otóż ogłoszono, że aplikacja Waze straci pełną kompatybilność ze starszymi wersjami Androida. Konkretnie: jeśli na urządzeniu masz zainstalowany system Android 9 Pie lub starszy, musisz pogodzić się z tym, że w każdej chwili możesz przestać otrzymywać aktualizacje, a w niedookreślonej przyszłości aplikacja może nawet całkowicie przestać działać. Kiedy nastąpi to ostatnie? Nie wiadomo.

Oczywiście, trudno szacować skalę problemu, ale Android Studio pokazuje, że 12,4% wszystkich aktywnych urządzeń z Androidem nadal ma zainstalowaną Dziewiątkę lub starsze wydanie. I warto zdecydować się na aktualizację – choćby ze względu na bezpieczeństwo i prywatność, ale wiem też, że to nie zawsze jest takie proste.

Nie jest, bo z Androida nie korzystają tylko smartfony i tablety. Bywa on także bazą samochodowego systemu informacyjno-rozrywkowego. Zdarza się, że nie otrzymuje on żadnych aktualizacji, a w związku z tym użytkownicy takich pojazdów mogą mieć utrudnione zadanie. I można się irytować, bo przecież przeciętnie samochodu nie wymienia się tak często jak telefonu.

źródło: Google

Android 9 Pie ma już siedem lat

Inna sprawa, że od premiery (umierającego) Androida 9 Pie minęło już siedem lat – zadebiutował on na smartfonach w sierpniu 2018 roku. Siedem lat to zaś złoty okres wsparcia, jaki przyjęła firma Google (przez tyle lat aktualizacje otrzymują też jej Pixele). To właśnie ona, tymczasem, jest obecnie właścicielem aplikacji Waze, po tym, jak kupiła ją w 2013 roku.

Biorąc pod uwagę fakt, że Waze powstało w 2006 roku, dłużej należy do firmy Google, niż do niej nie należało. Pomimo unifikacyjnych ciągot, amerykański gigant nie uczynił z Waze części Map Google. I dobrze! – mogą odkrzyknąć miliony użytkowników, ceniących aplikację za prosty interfejs, skuteczne monitorowanie ruchu i cały aspekt społecznościowy.