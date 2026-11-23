Dowiedzieliśmy się, czego Polacy szukają przed Black Friday 2026. Widoczny jest wpływ GTA VI, ale to dopiero początek ciekawych danych.

Tegoroczny Black Friday pod znakiem GTA VI, PlayStation i laptopów

Google pokazało dane, które przedstawiają trendy dotyczące wyszukiwań przed Black Friday 2026. Wynika z nich, że dużym zainteresowaniem cieszy się gaming (+24% rok do roku), a także sztuczna inteligencja oraz elektronika z drugiego obiegu.

Wśród haseł z dopiskiem „Black Friday” ogromna popularność dotyczy PlayStation, które wyprzedziło laptopy, telewizory i smartfony. Cała kategoria konsol i systemów do gier urosła o 24% rok do roku. W ostatnim miesiącu widać znaczący skok w przypadku Sony PlayStation (+ 212% r/r), Nintendo Switch 2 (+45% r/r) oraz Grand Theft Auto VI (+409% r/r).

Google zwraca uwagę, że – owszem – hasło „smartfon Black Friday” w tym roku pojawia się rzadziej, ale Polacy chętnie szukają konkretnych modeli, aby następnie porównywać je między sobą.

źródło: Google

Dużym zainteresowaniem może pochwalić się iPhone 18 Pro (+97%), Redmi 15 (+375%), a w skali roku mocno wybiły się również hasła Samsung Galaxy S26 i Pixel 10. Wśród komputerów przed Black Friday odnotowano duży wzrost w przypadku MacBooka (+176% w miesiąc).

źródło: Google

W kategorii związanej z komputerami zauważalny jest też wzrost wyszukiwań dotyczących oprogramowania i drukarek. Użytkownicy szukają haseł: Gemini Notebook (+82% w ostatnim miesiącu i +269% w ujęciu ostatnich 12 miesięcy), Claude (+336% r/r), zapytania o drukarki 3D wzrosły w miesiąc o 64%, a marka Bambu Lab urosła o 84% w skali roku. Z kolei w segmencie używanej elektroniki dostrzeżono skok popularności OLX oraz CeX (+38% r/r).

źródło: Google

Polacy w trakcie Black Friday szukają prezentów pod choinkę

Zestaw interesujących danych dostarczyła też firma Twisto. Należy zaznaczyć, że źródłem jest ankieta przeprowadzona wśród osób odwiedzających stronę twisto.pl. Możemy dowiedzieć się, że 74% badanych w trakcie listopadowych wyprzedaży zamierza kupić przynajmniej część prezentów, a 32% zakłada kupienie wszystkich prezentów na święta.

Jeśli chodzi o planowany budżet, największa grupa (29%) zamierza wydać na wyprzedażach od 200 do 500 złotych. Z kolei 19% chce zmieścić się w kwocie 200 złotych. Większe wydatki, przekraczające 1000 złotych, planuje tylko 8% ankietowych. Wśród osób, które będą polować na produkty w niższych cenach, 59% zamierza odroczyć płatność lub rozłożyć ją na raty (patrząc na działalność Twisto tak wysoki wynik raczej nie dziwi), a 14% zakłada, że zapłaci od razu. Pozostałe 27% nie podjęło w tej kwestii jeszcze decyzji.

Co ciekawe, badanie wskazuje wysokie zaufanie dla promocji – takiej odpowiedzi udzieliło 74% osób. Chociaż 37% z nich wskazało, że jest to zaufanie bez żadnych zastrzeżeń, a kolejne 37% odpowiedziało, że raczej ufa wyprzedażom na Black Friday.

Te wszystkie dane są interesujące, ale nie odpowiadają na ważne pytanie – jaki prezent warto kupić. Wszystkich niezdecydowanych odsyłam więc do naszego zestawienia fajnych i tanich prezentów na Mikołajki 2026.