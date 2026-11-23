Lokalizatory to w mojej opinii jeden z najmniej ekscytujących kawałków elektroniki użytkowej – ot co, mała pastylka, którą wrzucacie do plecaka, bagażu samolotowego albo przypinacie do kluczy i zapominacie o niej na kilkanaście miesięcy. Mimo to niezapowiedziany jeszcze Moto Tag 3, który właśnie pojawił się w europejskich sklepach, potrafi lekko zaskoczyć – głównie tym, że wygląda na wierną kopię wciąż świeżej „dwójki”.

Moto Tag 3 przedwcześnie w sklepach

O istnieniu nowego modelu zrobiło się głośno, gdy użytkownik serwisu X o pseudonimie @matteventu wypatrzył go w brytyjskim Amazonie. Chwilę później informator Evan Blass dorzucił grafiki lokalizatora w dwóch nowych wersjach kolorystycznych: Lucent White (białej) oraz Indigo Blue (ciemnoniebieskiej). Redakcja Android Authority znalazła też kolejne oferty – tym razem we włoskim Amazonie oraz w tamtejszym sklepie InItPC, gdzie wystawiono oba warianty, a nawet czteropak.

Cała sprawa jest o tyle interesująca, że Moto Tag 2 to wciąż bardzo świeży gadżet. Pokazano go na początku tego roku na targach CES, do wybranych sklepów w Europie trafił w maju, a w USA zadebiutował dopiero w czerwcu. Wypuszczanie nowej generacji po pół roku miałoby sens tylko wtedy, gdyby Motorola faktycznie miała coś nowego do pokazania.

Motorola Moto Tag 3 | źródło: Android Authority

Zmiany w specyfikacji? Na papierze nie ma ich wcale

Tymczasem opisy produktowe na Amazonie wyglądają jak skopiowane żywcem z karty Moto Taga 2. Przynajmniej na papierze „trójka” ma oferować dokładnie to samo, czyli:

łączność Bluetooth oraz technologię Ultra Wideband (UWB) do precyzyjnego namierzania,

wsparcie dla sieci Google Find Hub,

odporność na pył i wodę zgodnie z normą IP68,

wymienną baterię CR2032, która wystarcza na ponad 500 dni pracy,

identyczną wagę wynoszącą 8,5 g.

Z jednej strony trudno się temu aż tak dziwić, bo w świecie lokalizatorów mało kto robi dziś rewolucje. Inni producenci też rzadko “wywracają tu stolik” w tej kategorii sprzętu – w plastikowej pastylce z baterią zegarkową nie da się co roku wymyślać koła na nowo, więc kolejne generacje przynoszą zazwyczaj kosmetykę, pokroju nieco lepszego zasięgu, wydajniejszej baterii czy głośniejszego sygnału dźwiękowego. Sęk w tym, że konkurencja potrafi trzymać jeden model w sprzedaży lokalizatora latami, a gdy już wypuszcza następcę, to dorzuca choćby symboliczny pretekst sprzętowy.

Tymczasem u Motoroli jedyną widoczną nowością po raptem pół roku są dwa odcienie obudowy. Wszystko sprowadza się zatem do prostego pytania: czy sklepy po prostu pomyliły nazewnictwo, wrzucając do bazy odświeżone warianty „dwójki”, czy producent naprawdę uznał, że nowa farba wystarczy, by dopisać do nazwy cyferkę „3” – a może skrywa tu jeszcze jakiegoś asa w rękawie na oficjalną prezentację?

Android Authority poprosiło już firmę o komentarz, więc niedługo powinniśmy poznać odpowiedź.