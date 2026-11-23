Duża moc zamknięta w białej konstrukcji. Oto właśnie gamingowy laptop MSI Crosshair A16 HX w specjalnym wydaniu sygnowanym przez MLG. Jeśli chcesz, możesz go już kupić w Polsce.

MSI Crosshair A16 HX MLG Edition to potwór w ładnych szatach

Pełna nazwa laptopa brzmi MSI Crosshair A16 HX MLG Edition (E8WFK-200PLY). Kryje się pod nią gamingowy potwór, wyposażony w 12-rdzeniowy procesor AMD Ryzen 7 8840HX o częstotliwości taktowania sięgającej 5,1 GHz (w trybie boost). Współpracuje z nim 16 GB RAM typu DDR5 o częstotliwości taktowania 5200 MHz, a na pliki czeka dysk SSD o pojemności 512 GB. W razie czego jedną i drugą pamięć można rozszerzyć.

Za obsługę grafiki odpowiada natomiast karta Nvidia GeForce RTX 5060 z 8 GB pamięci GDDR7, robiąca użytek z ray tracingu i DLSS 4. Dzięki technologii OverBoost jednostka razem z procesorem mogą uzyskać moc sięgającą nawet 190 W, a o sprawne odprowadzanie ciepła dba chłodzenie z dwoma wentylatorami i pięcioma ciepłowodami. Nawet pod pełnym obciążeniem kultura pracy powinna więc być nienaganna.

MSI Crosshair A16 HX MLG Edition | źródło: MSI

Stabilne zasilanie, jak i szybkie ładowanie, zapewnia zasilacz o mocy 240 W. Czas pracy również powinien być niezły, jako że mamy tu akumulator o pojemności 80 Wh.

Co jeszcze oferuje nowy gamingowy laptop MSI?

Jeśli chodzi o wyświetlacz, producent postawił na matowy, 16-calowy panel IPS o rozdzielczości 2560×1600 pikseli, co oznacza proporcje 16:10, a zarazem wysoką szczegółowość. Odpowiednią dynamikę z kolei zapewniać ma odświeżanie z częstotliwością 240 Hz, a dopełnieniem całości jest pokrycie 100% przestrzeni barw DCI-P3.

MSI Crosshair A16 HX MLG Edition | źródło: MSI

Wreszcie, opcje łączności tworzą porty HDMI 2.1, USB typu C i A oraz gigabitowe złącze Ethernet, jak również moduły Wi-Fi 6E i Bluetooth.

Laptop w wydaniu MLG Edition wyróżnia się obudową z perłowobiałym wykończeniem. Biała jest również klawiatura, oferująca w dodatku czterostrefowe podświetlenie RGB. Do tego dochodzą detale związane z MLG i serią Crosshair. Całość ma niespełna 24 mm grubości i waży 2,3 kg.

Ile kosztuje laptop MSI Crosshair A16 HX MLG Edition?

MSI Crosshair A16 HX MLG Edition (E8WFK-200PLY) trafił już do sprzedaży w Polsce. Sugerowana cena laptopa wynosi 8499 złotych i zawarta w niej jest także licencja na Windows 11 Home.