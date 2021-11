GeForce RTX 2060 z 12 GB pamięci VRAM? Modder przygotował ten model wcześniej niż NVIDIA

Na rynku kart graficznych panuje trudna sytuacja – z jednej strony branża boryka się z globalnym niedoborem czipów, a z drugiej zainteresowanie kryptowalutami nieustannie rośnie. Z tego powodu wielu użytkowników wykupuje karty graficzne, przez co producenci ponownie wprowadzają do sprzedaży kilkuletnie układy. NVIDIA przygotowuje nową wersję karty graficznej GeForce RTX 2060 z 12 GB pamięci VRAM, a tymczasem okazuje się, że pewien rosyjski modder już teraz ulepszył popularny układ, dodając dodatkową pamięć wideo.

Reklama

Zmodyfikowany GeForce RTX 2060 z 12 GB pamięci wideo naprawdę działa

RTX 2060 to najbardziej budżetowy model z pierwszej serii kart graficznych NVIDII, który wprowadził pod strzechy m.in. funkcję ray tracingu czy obsługę DLSS (miał on premierę w 2019 roku). W sieci ostatnio pojawia się wiele informacji, które sugerują, że producent planuje nieco ulepszyć ten model, jednocześnie dostosowując go do aktualnych oczekiwań klientów.

Nowy, odświeżony wariant GeForce RTX 2060 ma otrzymać dwukrotnie większą ilość wbudowanej pamięci wideo – 12 GB (w poprzedniku było jedynie 6 GB).

Reklama

Jak się okazuje, rosyjski modder, obecny na YouTube pod pseudonimem VIK-on, który na co dzień zajmuje się naprawami grafik, „nieco” ulepszył niereferencyjny model ASUS GeForce RTX 2060 Turbo, wymieniając moduły pamięci VRAM. Warto wspomnieć, że ten model GPU bazowo ma na pokładzie procesor graficzny TU106, sparowany z 6 kośćmi pamięci GDDR6 o pojemności 1 GB.

VIK-on zastąpił je kośćmi 2 GB Samsung K4ZAF325BM-HC14, dzięki czemu uzyskał łącznie 12 GB pamięci. Najwidoczniej te półprzewodniki są kompatybilne, bowiem zamiana zakończyła się sukcesem. Te modele kart graficznych mają określoną liczbę zgodnych pamięci, przez co wymiany modułów VRAM są dość rzadkie.

Mimo to modder uzyskał założony efekt – zmodyfikowany GeForce RTX 2060 działa, jednak, jak można było oczekiwać, większa ilość tej samej pamięci wideo nie gwarantuje wyższej wydajności. Użytkownik przetestował kartę graficzną m.in. w wydobywaniu Ethereum i – jak się okazuje – hash rate jest taki sam.

Główną przewagę zmodyfikowanego GeForce RTX 2060 z 12 GB pamięci wideo nad podstawowym modelem można zauważyć w aplikacjach, które potrzebują więcej niż 6 GB VRAM oraz w grach komputerowych, bowiem niektóre tytuły AAA na wysokich ustawieniach graficznych wymagają większych ilości pamięci wideo.

NVIDIA GeForce RTX 2060 w wersji 12 GB powinna mieć swoją premierę w niedalekiej przyszłości – oczekuje się, że producent wprowadzi ten model na rynek w styczniu 2022 roku.