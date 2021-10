NVIDIA GeForce RTX 2060 powróci w wersji z 12 GB pamięci VRAM. I to nawet w rozsądnej cenie

NVIDIA ma w zwyczaju odgrzewać kotlety – marka udowodniła to na początku tego roku wprowadzając ponownie do sprzedaży karty graficzne GeForce GTX 1050 Ti, czyli właściwie produkt z 2016 roku. Niedobór układów graficznych zmusza producenta do odświeżania starszych modeli. W internecie pojawiły się informacje, że GeForce RTX 2060 otrzyma całkowicie nową wersję z większą ilością pamięci wideo na pokładzie.

GeForce RTX 2060 12 GB sposobem na niedobór GPU?

RTX 2060 zadebiutował na początku roku 2019, wraz z technologią NVIDIA Deep Learning Super Sampling (DLSS). Był to najbardziej budżetowy układ z całej rodziny kart opartych na architekturze NVIDIA Turing. Ta generacja GPU była produkowana przez TSMC w 12 nm procesie litograficznym – dla przypomnienia, obecna generacja Ampere wychodzi z fabryk Samsunga i opiera się na 8 nm tranzystorach.

Karta mimo swojego wieku wciąż jest w sprzedaży – jeśli pojawia się w sklepach, to w wygórowanych cenach tak, jak zresztą wszystkie inne karty graficzne. W internecie pojawiły się informacje, że Zieloni pracują nad jej ulepszoną wersją. Model wydany w 2019 roku ma 6 GB pamięci VRAM GDDR6 – nadchodząca wersja GeForce RTX 2060 otrzyma aż 12 GB pamięci wideo, także GDDR6.

Obecnie najniższy desktopowy model z rodziny Ampere, czyli RTX 3060, został wyposażony właśnie w 12 GB pamięci. Zatem kości, które trafiają do wariantu obecnej generacji, będą lądować do karty ze starszym rdzeniem TU106. Na razie nie mamy danych, czy nowy-stary RTX otrzyma jakiekolwiek inne zmiany, ale najprawdopodobniej nie.

GeForce RTX 2060 12 GB będzie miał kilka zadań – stworzyć tańszego (ale za to zdecydowanie mniej wydajnego) konkurenta dla nadchodzącego AMD Radeon RX 6600, którego premiera powinna być już w następnym tygodniu, ale także jakkolwiek poprawić dostępność GPU, bowiem omawiany model nie jest najchętniej wybierany przez górników, a to za sprawą dużego poboru mocy i niewystarczająco wysokiej wydajności w wydobywaniu kryptowalut.

Co więcej, nowa wersja 2060 ma kosztować około 300 dolarów – nie jest to wycena katalogowa MSRP, tylko faktyczna cena za kartę. W obecnych czasach, gdzie nawet tak słabe GPU, jak GT 1030 kosztuje zdecydowanie za dużo, każdy dostępny układ graficzny na rynku jest na wagę złota, szczególnie w dobrej cenie.