Nadchodzi Gigabyte GeForce RTX 2060 12 GB. To nowa wersja popularnej karty graficznej

Najbardziej budżetowy model z ubiegłej generacji kart graficznych NVIDII to GeForce RTX 2060. Układ zyskał uznanie kupujących, a to za sprawą dobrej wyceny, wysokiej wydajności oraz obsługi najnowszych technologii – takich jak Ray Tracing czy DLSS. Obecna sytuacja na rynku kart graficznych jest tak zła, że producent postanowił wskrzesić ten model, wyposażając go w większą ilość pamięci wideo.

Reklama

GIGABYTE GeForce RTX 2060 12 GB zauważony w sieci

Jakiś czas temu w internecie pojawiły się pierwsze informacje na temat nadchodzącego, odnowionego układu RTX 2060, opierającego się na procesorze graficznym GA106 (zaprojektowanego na podstawie architektury Turing) i 6 GB wbudowanej pamięci VRAM, wyposażonej w 192-bitową szynę. Jak się okazuje, to nie tylko plotki, bowiem dzięki bazy danych Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (w skrócie EEC) dowiadujemy się, że GIGABYTE, czyli jeden z przodujących producentów niereferencyjnych kart graficznych, planuje wydać 4 modele.

W liście znajdziemy m.in modele oznaczone nazwą kodową GV-N2060OC-12GD oraz GV-N2060D6-12GD, które będą najbardziej podstawowymi wariantami GIGABYTE GeForce RTX 2060 12 GB. Model z dopiskiem „OC” najpewniej będzie fabrycznie podkręcony.

Reklama

Kolejne dwa układy to GV-N2060WF2OC-12GD i GV-N2060WF2-12GD. Są to modele z serii GIGABYTE WindForce – ten z dopiskiem „OC” będzie miał nieco wyższe zegary.

Jak na razie, dokładna specyfikacja nadchodzących, odświeżonych kart graficznych nie jest nam do końca znana. Z samej nazwy wynika, że NVIDIA w modelu GeForce RTX 2060 12 GB postawi na dwukrotnie większą ilość pamięci wideo, jednak co do reszty nie jesteśmy pewni.

Mimo tego, producent najpewniej pozostawi rdzeń Turing GA106 wyposażony w 1920 rdzeni CUDA, 120 jednostek teksturująco-mapujących, 240 rdzeni Tensor oraz 30 jednostek RT. NVIDIA może zaimplementować także nieco szybszy procesor graficzny typu GA104 (znany m.in. z GeForce RTX 2070), ponieważ cechuje się on identyczną liczbą pinów, a więc jest kompatybilny z płytką drukowaną RTX 2060.

Wszystko wskazuje na to, że NVIDIA GeForce RTX 2060 w wersji 12 GB ma zadebiutować 7 grudnia, jednak wspomniana data nie jest do końca pewna. Oficjalna prezentacja karty graficznej potwierdzi jej dokładną specyfikację techniczną.