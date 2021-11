Nie daj nabić się w butelkę! Doradzamy, jak sprawdzić historię cen produktu, czyli czy promocja na Black Friday to faktycznie promocja

Black Friday, choć ma swoje korzenie w kulturze amerykańskiej, przebił się w ostatnich latach do innych krajów, w tym do Polski, i zadomowił na dobre. Szał zakupowy na przełomie listopada i grudnia zdaje się być nie do powstrzymania, a sklepy i producenci różnorakich sprzętów prześcigają się w oferowaniu najniższych cen produktów z okazji Czarnego Piątku.

Niestety, nie w każdym przypadku promocje, którymi jesteśmy zasypywani, są prawdziwymi promocjami. Niejednokrotnie okazuje się, że obniżka nie jest tak atrakcyjna, jak zapewniał sklep. Zdarza się również, że ceny nie różnią się nawet o grosz lub, co gorsza, są wyższe w porównaniu do tych z początku listopada.

Z tego powodu oferujemy poradnik, który ułatwi wam dokonywanie świadomych wyborów podczas Black Friday. Mam nadzieję, że dzięki niemu sprawdzenie historii ceny produktów będzie dla was łatwiejsze i będziecie z tej wiedzy korzystać nie tylko podczas trwającego boomu zakupowego, ale również przez cały rok.

Jak sprawdzić historię ceny produktu w polskich sklepach internetowych?

W celu sprawdzenia historii ceny danego produktu w naszych rodzimych sklepach internetowych, najlepiej skorzystać z porównywarek cen, takich jak Skąpiec.pl lub Ceneo.pl (tutaj opcja widoczna jest wyłącznie dla osób zalogowanych).

Za ich pomocą z łatwością sprawdzimy nie tylko aktualną cenę, lecz także dane historyczne oraz tendencję jej zmiany na przestrzeni ostatnich tygodni lub miesięcy. Jest to świetny punkt odwołania, pozwalający na zweryfikowanie czy obowiązująca promocja jest prawdziwa.

W celu sprawdzenia historii cen w powyższych portalach, należy udać się na stronę produktu i kliknąć przycisk służący do otworzenia wykresu z danymi z ostatnich dni. W przypadku wersji przeglądarkowej został on umieszczony po prawej stronie.



Historia ceny w porównywarkach cen | fot. Tabletowo.pl

Jeżeli zaś przeglądamy witrynę na smartfonie, w pierwszym serwisie znajdziemy go na górze po prawej stronie, zaś w drugim nieco niżej, pomiędzy listą ofert a opiniami na temat produktu.

Po jego naciśnięciu wyświetla się wykres, na którym z łatwością można podejrzeć historię cen z dokładnością co do dnia.



Historia ceny w porównywarkach cen | fot. Tabletowo.pl

Jak sprawdzić historię ceny produktu na Amazonie?

Jeśli chcemy sprawdzić, jak zmieniała się cena produktu na Amazonie, warto skorzystać z dedykowanych temu stron lub dodatków do przeglądarki. W tym celu można odwiedzić stronę Keepa.com, która dostarcza dokładnych danych na temat jej zmian w serwisie.

Jej największym minusem jest to, że nie obsługuje jeszcze polskiego Amazona, przez co funkcjonalność w naszym kraju ogranicza się wyłącznie do sprawdzenia cen w sklepie amerykańskim, brytyjskim czy niemieckim. Niewykluczone jednak, że wkrótce na stronie pojawi się także obsługa polskiej wersji strony.

By skorzystać z opcji śledzenia ceny na Keepa, należy udać się do zakładki „Track” i wybrać opcję wyszukiwania produktu. Po jego odnalezieniu wyświetli nam się obszerny wykres podsumowujący cenę zarówno nowych, jak i używanych produktów oferowanych w serwisie.



Historia ceny produktu w Keepa | fot. Tabletowo.pl

Jak sprawdzić historię ceny produktu na AliExpress?

Kupno nowego sprzętu często wiąże się z zakupem dodatkowych akcesoriów, których niejednokrotnie poszukujemy w chińskim serwisie AliExpress. Dzięki dedykowanym stronom oraz wtyczkom do przeglądarki możemy z łatwością sprawdzić, czy obecna cena produktu nie jest sztucznie zawyżona. Ja w tym celu korzystam z AliPrice. Dzięki tej usłudze można podejrzeć, jak zmieniała się cena, zarówno za pomocą strony, jak i dodatku z Chrome Web Store.

Na stronie AliPrice.com wystarczy wkleić link do strony produktu, by sprawdzić dane dotyczące zmian jego ceny. Po wciśnięciu klawisza Enter przejdziemy do wykresu obrazującego dane historyczne.

Historia ceny widoczna na stronie AliPrice.com | fot. Tabletowo.pl

Jeżeli natomiast sporo kupujecie na AliExpress, polecam instalację wtyczki do przeglądarki, która umożliwia podejrzenie wykresu za pomocą jednego kliknięcia prosto ze strony przedmiotu.

AliPrice.com posiada wygodny dodatek do przeglądarki ułatwiający zakupy | fot. Tabletowo.pl

Nie dajcie się złapać fałszywym promocjom

Jak wspomniałem wcześniej, na Black Friday pojawia się mnóstwo nieprawdziwych promocji, podczas których sklepy informują nas o wielkich oszczędnościach. Pamiętajcie, że na oszustwa można natrafić niemal na każdym kroku (patrz: historia ceny etui do AirPods Pro widoczna na screenshocie powyżej).

Nie dajcie się nabrać i kupujcie z głową. O najciekawszych promocjach będziemy was informować na łamach Tabletowo.pl (prawdpodobnie w środę ruszymy z live blogiem z najciekawszymi ofertami) oraz Oiot.pl.

Życzymy wam owocnych zakupów podczas tegorocznego Czarnego Piątku!