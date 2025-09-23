smartfon kobieta jesień aplikacja aplikacje bankowość wydatki planowanie
Duży bank ma wielkie plany. Wkrótce ułatwi życie wielu klientom

Jeden z największych banków działających w Polsce ma w planach wdrożenie kilku nowości do swojego serwisu elektronicznego i aplikacji mobilnej. Ich głównym celem jest ułatwienie życia klientom.

Nowa funkcja w dużym banku ułatwi zarządzanie codziennymi wydatkami

Duża instytucja finansowa świadcząca swoje usługi w Polsce przygotowuje się do wprowadzenia wielu nowości i zmian w bankowości elektronicznej. Przede wszystkim klientom ma być łatwiej zarządzać swoimi finansami, a pomóc ma w tym sztuczna inteligencja.

Do aplikacji mBanku trafi bowiem asystent AI, mający pomagać klientom m.in. w codziennych sprawach finansowych czy zarządzaniu budżetem. Usługa zostanie udostępniona w formie bota, z którym można prowadzić rozmowę głosową lub poprzez czat. Podczas prowadzonej konwersacji klient będzie mógł poprosić asystenta AI na przykład o:

  • założenie lokaty,
  • zrobienie przelewu,
  • zmianę limitów na kartach,
  • przedstawienie wyników prowadzonych inwestycji,
  • wskazówki dotyczące zwiększenia emerytury,
  • zmianę trybu ciemnego i jasnego w apce,
  • poprawki w interfejsie, aby ulepszyć jego czytelność (m.in. poprzez zwiększenie czcionki czy wykresów).

Asystent AI zajmie się nie tylko prostymi czynnościami. Jak twierdzi portal Cashless, klient będzie mógł przeprowadzać z botem bardziej zaawansowane i złożone interakcje, np. w sprawie organizacji podróży zagranicznych. Sztuczna inteligencja zaoferuje m.in. szacunkowe wydatki na podróż w oparciu o analizę kosztów z poprzednich wypraw.

Na tej podstawie bot zaproponuje budżet konieczny na daną wycieczkę, przeprowadzi analizę obecnych wydatków, a następnie pokaże, jakie limity i oszczędności warto ustalić, aby wygospodarować na podróż odpowiednie fundusze.

Bot oparty na sztucznej inteligencji ma zostać udostępniony w 2026 roku, ale mBank prawdopodobnie planuje jeszcze więcej nowości i zmian. Instytucja finansowa wkrótce przedstawi swoje plany oraz strategię na lata 2026-2030.

Nowości i ostatnie zmiany w mBanku

Warto wspomnieć, że w maju 2024 roku mBank udostępnił swoim klientom nowego Menedżera finansów, który wspomaga w zarządzaniu środkami finansowymi. Z kolei w czerwcu 2024 roku instytucja pochwaliła się nowym narzędziem płatniczym – pierścionkiem.

Przypomnę też, iż 1 października 2025 roku użytkownicy smartfonów Huawei z Huawei Mobile Services utracą możliwość korzystania z aplikacji mobilnej mBanku. Podobnie stanie się z posiadaczami smartfonów z Androidem w wersji starszej niż 9.0 oraz na iPhone’ach z systemem starszym niż iOS 16.

