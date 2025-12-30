Duża zmiana w ZUS już za moment. Polacy mają docenić wygodę

Internetowa platforma ZUS przejdzie znaczące zmiany. W ręce przedsiębiorców już niebawem zostanie oddany nowy wygląd, większe możliwości personalizacji i szereg innych usprawnień.

Koniec PUE i początek nowego eZUS

Wcześniej mogliśmy już usłyszeć, że ZUS wprowadzi nowy interfejs. Dowiedzieliśmy się wówczas, że skupiono się na poprawie nawigacji i bardziej intuicyjnej obsłudze. W założeniach korzystanie z platformy ma być łatwiejsze i wygodniejsze.

W ręce użytkowników ma być oddany nowy ekran startowy, który zapewni szybszy dostęp do kluczowych informacji, takich jak saldo, e-ZLA, sprawny płatnika, wiadomości czy kalendarz wizyt. Do tego dojdzie możliwość personalizacji strony głównej, aby podatnik mógł na pierwszym planie umieścić najważniejsze dla siebie dane.

Co więcej, specjalnie przygotowany kreator ma ułatwić przygotowanie i wysłanie dokumentów. Obsługa wiadomości z i do ZUS ma być łatwiejsza, przypominając popularne skrzynki pocztowe e-mail. Wdrożony ma być jeszcze katalog z sekcją Wybrane dla Ciebie, która ma dostosowywać się do rodzaju działalności klienta.

W przypadku podglądu statusu spraw także zobaczymy nowe podejście. Wszystkie sprawy płatnika, zarówno wnioski, jak i odpowiedzi, znajdą się w jednym miejscu i będą połączone w wątki. Klient otrzyma informację o tym, na jakim etapie jest konkretna sprawa, a nowe odpowiedzi dla danego wątku zostaną wyróżnione.

To wszystko odbędzie się w ramach wielkiej zmiany szykowanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla przedsiębiorców. Platforma Usług Elektronicznych (PUE) zostanie bowiem zastąpiona przez nowy system eZUS.

Kiedy spodziewać się dużej zmiany w ZUS?

Nowa wersja systemu eZUS zostanie oddana w ręce przedsiębiorców i płatników składek w drugiej połowie stycznia 2026 roku. Wówczas będzie można sprawdzić interfejs i zmiany, które – miejmy nadzieję – faktycznie okażą się odczuwalnie lepsze od dotychczasowych rozwiązań.

ZUS planuje jeszcze inne nowości dla przedsiębiorców. Otóż mają oni otrzymać dostęp do nowej aplikacji mobilnej, która ma pozwolić w szybki i wygodny sposób załatwić wiele spraw z poziomu ekranu smartfona. Dokładna data jej debiutu nie jest jednak znana.

Warto też wspomnieć, że mObywatel uwolni niektórych od kontaktu z ZUS-em.