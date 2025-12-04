Aplikacja mObywatel na celowniku przestępców. Ministerstwo Cyfryzacji wydało pilny komunikat

Aplikacja mObywatel cieszy się ogromną popularnością – ma ją zainstalowaną na swoich smartfonach kilka milionów mieszkańców Polski. Nie umknęło to uwadze przestępców. Ministerstwo Cyfryzacji wydało pilny komunikat, dotyczący tego programu.

Aplikacja mObywatel na celowniku przestępców. Ministerstwo Cyfryzacji ostrzega

Resort odpowiedzialny za sprawy związane z cyfryzacją opublikował komunikat, w którym ostrzega przed fałszywymi reklamami aplikacji mObywatel 3.0 w mediach społecznościowych. Program, według oszustów, ma umożliwić zarabianie pieniędzy. Po kliknięciu w reklamę użytkownik przenoszony jest na stronę internetową, która przypomina oficjalną witrynę mObywatela.

Strona zachęca do zarejestrowania się – podane dane trafiają do przestępców, którzy po ich pozyskaniu przechodzą do kolejnego etapu. Później bowiem do osoby, która podała swoje dane, dzwoni oszust, podający się za doradcę. Podczas rozmowy namawia on do zainwestowania pieniędzy – należy je przelać na „specjalne konto inwestycyjne”.

Chyba nie trzeba nikomu mówić, że gdy ktoś zdecyduje się przekazać pieniądze oszustom, ich odzyskanie będzie bardzo trudne, jeśli nie w ogóle niemożliwe. Ministerstwo Cyfryzacji przestrzega więc przed klikaniem w reklamy, zachęcające do inwestowania za pośrednictwem aplikacji mObywatel 3.0.

źródło: Ministerstwo Cyfryzacji

Nie istnieje jeszcze aplikacja mObywatel 3.0

Bardziej zorientowane w temacie osoby od razu dostrzegą niezgodność z faktami, ponieważ oficjalna nazwa najnowszej wersji aplikacji to mObywatel 2.0, którą udostępniono 14 lipca 2023 roku – nie istnieje coś takiego jak mObywatel 3.0. Ministerstwo Cyfryzacji planuje udostępnić kolejną wersję rządowego programu (obecnie nazywanego roboczo mObywatelem 3.0), ale nie wcześniej niż w grudniu 2026 roku (ma w niej być dostępny Europejski portfel tożsamości cyfrowej).

Resort cyfryzacji przypomina też, że aplikacja mObywatel 2.0 jest dostępna wyłącznie w sklepie Google Play (na Androida) i Apple App Store (na iOS). Ponadto z mObywatela można skorzystać przez przeglądarkę (pod adresem mobywatel.gov.pl). I choć oferuje on wiele usług, to nie umożliwia inwestowania ani zarabiania pieniędzy w żaden inny sposób.

Każdą fałszywą/oszukańczą reklamę należy zgłosić do NASK, co można zrobić za pośrednictwem aplikacji mObywatel (Usługi – Bezpiecznie w sieci – Zgłoś incydent – Oszustwa i cyberataki).