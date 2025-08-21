Nintendo Switch 2 z językiem polskim już w 2025 roku

Choć takiego obrotu spraw można się było spodziewać, to i tak informacja wydaje się aż nieprawdopodobna. Nintendo Switch 2 wkrótce otrzyma spolszczony interfejs – i nie jest to jedyna świetna wiadomość dotycząca naszego kraju.

Nintendo w 2015 roku

Bycie fanem Nintendo w Polsce jeszcze dziesięć lat temu, czyli mniej więcej wtedy, kiedy kupiłem swojego białego 3DS-a, to nie był najlepszy okres w historii tej relacji. Co prawda od roku obowiązywała już nowa umowa z ConQuest Entertainment, który odpowiadał za dystrybucję japońskich produktów nad Wisłą, jednak chłodno przyjęte WiiU i wspomniany wyżej 3DS były zbyt osobliwe, jak na profil polskiego gracza w tamtym momencie i dostępność konsol oraz gier była poniżej przeciętnej.

Sytuacja diametralnie zmieniła się po premierze Switcha. Ten zaczął być dostępny w niemal każdej większej sieci elektromarketów, wraz z regałami wypełnionymi grami, a w przypadku niektórych tytułów zewnętrznych producentów, również z polskim tłumaczeniem.

Do pełni szczęścia brakowało tylko, aby Nintendo dostrzegło potencjał rynku i najpierw przetłumaczyło interfejs konsoli, a następnie własne gry. To, co nie wydarzyło się w przypadku pierwszej generacji „pstryczka”, wydarzy się w niecałe pół roku po premierze następcy.

Najpierw Switch 2, później gry

Od kilku miesięcy po sieci krążyły oferty pracy w Nintendo skierowane do specjalistów od tłumaczeń podpowiadające, że gigant planuje jeszcze mocniej wejść w polski rynek. Teraz w trakcie targów Gamescom 2025, Michał Pisarki, na pierwszym miejscu dziennikarz, a na drugim fan wąsatego hydraulika, przekazał informację, że Japończycy chcą wdrożyć język polski do interfejsu Switcha 2 do końca 2025 roku.

Mam dla Was insajderską informację stulecia, za którą ręczę.

W tym roku interfejs Switcha 2 po polsku. Niedługo póżniej gry first party po polsku. pic.twitter.com/fPLgb9RHmL — Michał Pisarski (@m__pisarski) August 21, 2025

Co więcej, niedługo później mają pojawić się również pierwsze gry Nintendo, które otrzymają polską wersję językową. Na ten moment możemy się tylko domyślać, czy chodzi o łatkę do już obecnego tytułu pokroju Mario Kart World lub Donkey Kong Bananza czy może o jeszcze niewydany hit (czyżby Metroid Prime 4: Beyond?) oraz czy będzie to pełne spolszczenie z dubbingiem.