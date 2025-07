mObywatel w nowej wersji. Wreszcie z tym, czego mi brakowało

Aplikacja mObywatel doczekała się dziś dużej aktualizacji. Przyniosła ona ze sobą między innymi nowy wygląd, dzięki któremu całość ma lepiej się prezentować, a odświeżony interfejs ułatwiać dostęp do poszczególnych funkcji.

Nowy wygląd aplikacji mObywatel. Ciemny motyw i przejrzysty interfejs

Jedną z najważniejszych nowości w odświeżonym mObywatelu jest tryb ciemny, którego dotąd bardzo brakowało mi w aplikacji. W ustawieniach można na stałe wybrać jasny lub ciemny motyw albo też skorzystać z automatycznego dopasowania go do preferencji systemowych (ta opcja jest ustawiona domyślnie).

W ustawieniach odnajdujemy również opcje dostosowania widoku. Każdy może sobie sam ustawić kolejność elementów, jak również wybrać jeden z trzech dostępnych układów: duże karty, małe karty oraz lista. Warto tu podkreślić, że nowy ekran główny zawiera wyłącznie dokumenty dodane przez użytkownika, dzięki czemu zyskuje do nich szybszy dostęp.

A zatem dokumenty mamy na pierwszej karcie, ulubione usługi (jak również wszystkie pozostałe – podzielone na zrozumiałe kategorie) znajdują się na drugiej karcie, trzecia karta służy funkcji QR, a czwarta to po prostu Więcej.

screen: Kacper Żarski | Tabletowo.pl

Lipcowa aktualizacja mObywatela przynosi także inne nowości

Najnowsza aktualizacja to nie tylko odświeżony wygląd. Nowa wersja mObywatela ułatwia także przechodzenie do Internetowego Konta Pacjenta (a konkretnie do aplikacji mojeIKP), a do tego pojawiła się (nareszcie!) możliwość dodania legitymacji dla osób z niepełnosprawnością.

Cyfrową wersję legitymacji dla osób z niepełnosprawnością dodać może zarówno osoba, na którą jest wystawiony dokument, jak również jej rodzic lub opiekun. Dzięki temu potwierdzanie statusu i uprawnień do ulg czy zniżek ma być prostsze i wygodniejsze na co dzień, jak również w podróży.

W tym miejscu warto podkreślić, że cyfrowa wersja jest tylko odpowiednikiem i nadal konieczne jest posiadanie fizycznego dokumentu. Jego wydawaniem zajmuje się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Legitymacja dla osób z niepełnosprawnościami – już w mObywatelu❗️♿️Miliony Polaków zyskują dostęp do cyfrowego dokumentu. To odpowiedź na realne potrzeby osób z niepełnosprawnościami 🩼🦽🦮



Z cyfrową legitymacją w mObywatelu:

✅ potwierdzisz swój status i uprawnienia osoby z… pic.twitter.com/OfsYFcbLyG — Ministerstwo Cyfryzacji (@CYFRA_GOV_PL) July 30, 2025

Legitymacja dla osób z niepełnosprawnością dołącza do wielu innych, wcześniej już dostępnych w aplikacji mObywatel. To między innymi legitymacja studencka i szkolna, emeryta-rencisty, ulgowych usług transportowych, radcy prawnego, adwokacka, aplikanta radcowskiego, doradcy podatkowego czy inżyniera budownictwa, jak również potwierdzająca prawo do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej.

Aktualizacja zaczęła już docierać do pierwszych użytkowników.