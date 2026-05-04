mObywatel pozwoli na więcej dzięki nowelizacji Prawa o ruchu drogowym

Funkcjonalność rządowej aplikacji mObywatel stale się zwiększa i Ministerstwo Cyfryzacji nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Dzięki nowelizacji Prawa o ruchu drogowym program zyska kolejne, przydatne funkcje – więcej spraw załatwisz bez wychodzenia z domu.

Aplikacja mObywatel z nowymi udogodnieniami dla kierowców

Od 18 stycznia 2027 roku możliwa będzie rejestracja samochodu przez internet, również za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Ministerstwo Cyfryzacji szykuje jednak jeszcze więcej udogodnień dla kierowców.

Jak bowiem informuje Rzeczpospolita, od 29 listopada 2027 roku podstawowym sposobem złożenia wniosku o wydanie prawa jazdy stanie się usługa udostępniona na portalu internetowym obywatel.gov.pl i w aplikacji mobilnej mObywatel. W ten sposób możliwe ma być uzyskanie zarówno pierwszego prawa jazdy, jak i kolejnego oraz wtórnika dokumentu. Po wymianie konieczne jednak będzie udanie się do urzędu w celu unieważnienia poprzedniego prawa jazdy.

Pozostawiona zostanie jednak możliwość złożenia wniosku w formie papierowej w urzędzie miasta lub starostwie powiatowym. Gotowy dokument w formie fizycznej będzie można odebrać osobiście we wskazanym urzędzie miasta bądź w starostwie lub w urzędzie pocztowym. Ponadto ma być dostępna opcja dostarczenia go przez listonosza.

Równocześnie planowane jest zrezygnowanie w wymogu uzyskania Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK) i Profilu Kierowcy Zawodowego (PKZ) przed rozpoczęciem kursu – wszystkie informacje i dane będą bowiem przypisywane do numeru PESEL.

Nowelizacja Prawa o ruchu drogowym zakłada również umożliwienie osobom fizycznym, posiadającym numer PESEL oraz osobom prawnym z siedzibą w Polsce, zawarcia umowy sprzedaży już zarejestrowanego pojazdu za pośrednictwem aplikacji mObywatel. Dzięki temu zniknie też konieczność zgłaszania zbycia pojazdu, w tym ubezpieczycielowi. To rozwiązanie zostanie jednak udostępnione później, bo dopiero 13 listopada 2028 roku.

Kierowcy nie będą musieli już posiadać papierowego dowodu rejestracyjnego

Ministerstwo Cyfryzacji chce również, aby od 5 czerwca 2028 roku papierowy dowód rejestracyjny pojazdu był wydawany wyłącznie na wniosek, ponieważ standardowo przyjmie on postać dokumentu elektronicznego.

Osoby wnioskujące o papierowy dowód rejestracyjny będą mogły wybrać odbiór osobisty lub dostarczenie go pocztą na wskazany we wniosku adres. Ponadto projektowane przepisy przewidują możliwość wydania pozwolenia czasowego po wygenerowaniu dowodu rejestracyjnego w postaci dokumentu elektronicznego.