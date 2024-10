Apple zmniejsza produkcję, bo nie kupiłem nowego iPhone’a

Od premiery serii iPhone 16 minęło już ponad 6 tygodni i kurz po niej zdążył opaść. Podobnie jak zainteresowanie niektórymi modelami. Podobno sprzedają się one tak słabo, że Apple zdecydowało się znacząco zmniejszyć ich produkcję.

Apple redukuje zamówienia na modele iPhone 16 i 16 Plus

Analityk Ming-Chi Kuo przeprowadził ankietę wśród dostawców, z której wynika, że w czwartym kwartale 2024 roku i pierwszej połowie 2025 roku wyprodukowanych zostanie około 10 milionów sztuk najnowszych smartfonów Apple mniej. W największym stopniu redukcja dotknie modeli 16 i 16 Plus, natomiast w mniejszym 16 Pro i 16 Pro Max.

Wynika z tego, że iPhone 16 i 16 Plus sprzedają się słabo i Amerykanie stracili nadzieję, że sprzedadzą tyle sztuk, ile początkowo zakładali (choć początkowa sprzedaż serii iPhone 16 spełniła oczekiwania Apple). Redukcja aż o 10 milionów sztuk wskazuje też, że nadzieje pokładane w Apple Intelligence są płonne, gdyż sztuczna inteligencja najwyraźniej nie sprawi, że klienci tłumnie pobiegną do sklepu po najnowsze modele.

iPhone 16 (źródło: Apple)

Ming-Chi Kuo prognozuje, że w czwartym kwartale 2024 roku Apple wyprodukuje 80 milionów iPhone’ów, w pierwszym 2025 roku – 45 milionów, a w drugim – 39 milionów. W każdym przypadku będzie to mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej – 84 miliony w Q4 2023, 48 milionów w Q1 2024 i 41 milionów w Q2 2024.

Po wrześniowej konferencji giganta z Cupertino długo zastanawiałem się nad kupnem iPhone’a 16, bo firma przekonała mnie, że nie potrzebuję iPhone’a 16 Pro, a tym bardziej modelu iPhone 16 Pro Max. I choć wciąż mam to gdzieś z tyłu głowy, to mimo wszystko istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, że w końcu go kupię, gdyż robiłem już dwa podejścia do iOS i jakoś nie mogę się z nim polubić.

Premiera iPhone SE 4. generacji się zbliża

Ming-Chi Kuo pochylił się jednak nie tylko nad tematem najnowszych, high-endowych smartfonów producenta z Cupertino, ale też wspomniał o nowym „budżetowcu”, którego premiera wyczekiwana jest już bardzo długo.

Analityk informuje, że produkcja następcy iPhone’a SE 2022 rozpocznie się już w grudniu 2024 roku i do końca pierwszego kwartału 2025 roku wyprodukowanych zostanie około 8,6 mln sztuk. Nieoficjalnie mówi się, że Amerykanie zaprezentują ten smartfon w marcu 2025 roku, więc będą przygotowani na ewentualnie wysoki popyt.