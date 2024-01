Mobile Vikings ogłasza kolejną akcję charytatywną. Jak można pomóc?

Klienci operatora komórkowego Mobile Vikings po raz kolejny mogą wziąć udział w akcji charytatywnej. Tym razem skumulowane GB mogą pomóc rodzicom i dzieciom. Wzięcie udziału w akcji jest banalnie proste. Co zrobić, by pomóc?

Tym razem Szalupy Ratunkowe pomogą rodzicom i dzieciom

Operator sieci komórkowej Mobile Vikings ogłosił start kolejnej edycji swojej inicjatywy „Szalupy Ratunkowe”. W ramach tej akcji klienci operatora mają możliwość wsparcia wybranej organizacji charytatywnej. Tym razem akcja skupia się na wsparciu działalności Poradni dla Rodziców Latarnia Morska, czyli projektu Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Poradnia pomaga rodzicom w wychowywaniu dzieci poprzez działania profilaktyczne. Stosuje metaforę latarni morskiej. Pokazuje rodzicom, jak stać się taką latarnią – bezpieczną przystanią, która oświetla drogę dziecku. Nasza społeczność w 11. edycji Szalup chciała wesprzeć zdrowie psychiczne młodych ludzi, stąd pomysł na współpracę z Fundacją. Karolina Marciniak, koordynatorka Szalup Ratunkowych

W jaki sposób klienci Mobile Vikings mogą wziąć udział w akcji i pomóc?

Klienci Mobile Vikings mają możliwość kumulowania niewykorzystanych gigabajtów w ramach oferty Subskrypcja oraz Match na kartę, bez dodatkowych opłat. Zebrane w ten sposób GB mogą być wykorzystane w przyszłości. Można przekazać je innemu użytkownikowi sieci, zamienić na gadżety w Viking Store i przekazać na wsparcie „Szalup Ratunkowych”.

Działania charytatywne świetnie wpisują się w filozofię sieci, która określa się mianem „społecznościowego operatora komórkowego”. Klienci mogą wziąć udział w akcji w bardzo prosty sposób. Po przejściu na stronę internetową akcji należy w formularzu podać adres e-mail oraz numer telefonu, z którego chcecie przekazać 20 GB na napełnienie „Szalup Ratunkowych”.

Mobile Vikings zamieni przekazane GB na złotówki, a następnie wspomoże nimi wybrany cel. 11. edycja akcji potrwa do 24 lutego 2024 roku. Celem jest zebranie 40000 GB. To dokładnie tyle, co w poprzedniej edycji „Szalup Ratunkowych”. Wówczas operator na pomoc seniorom przekazał 20000 złotych. Jeśli jesteście w rodzinie Vikingów, to rozważcie przekazane swoich GB, bo cel jest naprawdę szczytny.