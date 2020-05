Nie możesz się doczekać MIUI 12? Jest sposób, na jego instalację

MIUI 12 – najnowsza wersja nakładki dedykowanej smartfonom Xiaomi i Redmi – została już udostępniona do beta testów użytkownikom z Chin. Dzięki entuzjastom marki zrzeszonym w Xiaomi.eu, oprogramowanie mogą testować również użytkownicy z innych krajów.

Mankamenty chińskiej wersji MIUI

Oprogramowanie, które obecnie znajduje się w fazie beta, jest dedykowane wyłącznie dla urządzeń sprzedawanych w Chinach, co oznacza, że różni się od tego dostępnego w pozostałych krajach dość znacząco. Nie ma w nim aplikacji Google, a poszczególne usługi świadczone przez amerykańską korporacje zostały zastąpione ich lokalnymi odpowiednikami.

Dodatkowo, w oprogramowaniu znajdziemy sporo aplikacji i rozwiązań dedykowanych wyłącznie odbiorcom lokalnym, a jednymi dostępnymi językami są mandaryński i angielski. Użytkowanie takiego smartfona przez osoby spoza Chin byłoby więc znacznie utrudnione.

Grupa entuzjastów Xiaomi z forum XDA – Xiaomi.eu, wzięła na warsztat udostępnione wersje MIUI 12 i zmodyfikowała je w taki sposób, by tak, jak to możliwe, dopasować ją do wymagań użytkowników z innych części świata, by i oni mogli samodzielnie przetestować nowości, jakie w ich smartfonach oficjalnie zagoszczą dopiero za jakiś czas. Przeróbki oprogramowania objęły, między innymi, usunięcie niepotrzebnych, chińskich programów.

Długa lista wspieranych smartfonów

Testy MIUI 12 objęły wyjątkowo długą listę smartfonów, z czego z pewnością ucieszą się ich użytkownicy. Xiaomi.eu udostępniło testowe oprogramowanie dla następujących modeli wyprodukowanych przez chińskiego producenta:

Skąd pobrać? Jak zainstalować?

Oprogramowanie MIUI 12 można pobrać ze stron Android File Host oraz Sourceforge. Wgranie testowego oprogramowania możliwe jest wyłącznie na smartfonach z odblokowanym bootloaderem i wyposażonych w TWRP. Oznacza to, że jego instalację powinny przeprowadzać wyłącznie bardziej zaawansowani użytkownicy – niewłaściwie przeprowadzony proces grozi nieodwracalnym uszkodzeniem smartfona.

Instalacja modyfikowanego oprogramowania odbywa się na wyłączną odpowiedzialność użytkownika.

Źródło: XDA