Minister Cyfryzacji pisze list do Apple. Chodzi o nasze bezpieczeństwo

Wiceminister Cyfryzacji Michał Gramatyka skierował oficjalny list do Apple, apelując o wdrożenie w Polsce kluczowej funkcji, która mogłaby uratować życie w sytuacjach awaryjnych. Chodzi o usługę Emergency SOS via Satellite, która w modelach iPhone’ów pozwala na nawiązanie połączenia ratunkowego nawet wtedy, gdy użytkownik znajduje się poza zasięgiem sieci komórkowej. Ministerstwo postuluje o jej szybkie wprowadzenie na terenie całego kraju, co mogłoby zwiększyć bezpieczeństwo obywateli w sytuacjach kryzysowych, takich jak wypadki drogowe lub awarie sieci​​.

To funkcja, która może uratować życie

Funkcja Emergency SOS via Satellite, dostępna dla użytkowników Apple w USA już od iPhone’ów 14, pozwala na wysyłanie wiadomości do służb ratunkowych za pomocą satelity w sytuacjach, gdy smartfon nie ma dostępu do sieci komórkowej. Usługa ta została zaprojektowana, aby pomóc osobom znajdującym się w trudnych warunkach, np. w górach, na morzu czy w miejscach odizolowanych od zasięgu sieci. Funkcja działa w krajach takich, jak Francja, Irlandia czy Niemcy, ale jak zauważył wiceminister Gramatyka, w Polsce nie jest jeszcze dostępna.

Ministerstwo Cyfryzacji apeluje do Apple o wprowadzenie tej usługi na terenie Polski, argumentując, że jest to szczególnie ważne ze względu na bezpieczeństwo obywateli. W wielu miejscach kraju, szczególnie na terenach wiejskich czy w górach, problemy z zasięgiem telefonii komórkowej są codziennością, a funkcja Emergency SOS via Satellite mogłaby zapewnić nieocenioną pomoc w sytuacjach kryzysowych. Numer 112, jak podkreśla minister, powinien być dostępny dla każdego użytkownika w każdej chwili, niezależnie od warunków technicznych czy geograficznych​​.

Co jeszcze Minister Gramatyka napisał do Apple?

W treści listu skierowanego do Apple, wiceminister Gramatyka zaznaczył, że Polska aktywnie współpracuje z ekspertami telekomunikacyjnymi, aby rozwiązać problem dostępności połączeń ratunkowych. Usługa ratunkowa dostępna za pomocą satelity byłaby ważnym krokiem w kierunku poprawy bezpieczeństwa i nowoczesnego rozwoju telekomunikacji w Polsce.

Ministerstwo oczekuje, że Apple podejmie odpowiednie kroki, aby umożliwić korzystanie z tej funkcji także na terenie Polski, co jest szczególnie istotne dla osób przebywających w miejscach, gdzie tradycyjne połączenia telefoniczne zawodzą. Michał Gramatyka dodał, że Polska dąży do tego, aby technologia satelitarna wspierająca połączenia ratunkowe była dostępna jak najszerzej, zwłaszcza że rozwija się ona dynamicznie na całym świecie, również w UE.

To krok, który, choć nie wiadomo, czy przy niesie skutek, jest potrzebny, ponieważ wzywanie pomocy powinno być dostępne dla każdego i to na wyciągnięcie ręki.