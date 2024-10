Apple naprawia iOS 18 i pozostałe systemy. Aktualizacje dostępne do pobrania

Apple udostępniło zestaw aktualizacji, których głównym zadaniem jest usunięcie odkrytych błędów. Użytkownicy iUrządzeń mogą już pobrać iOS 18.0.1, iPadOS 18.0.1, watchOS 11.0.1, macOS Sequoia 15.0.1, a także visionOS 2.0.1.

iOS 18.0.1 naprawia iPhone’y 16

Firma Tima Cooka udostępniła w połowie września stabilne wersje tegorocznych, dużych aktualizacji systemów operacyjnych. Użytkownicy wspieranych urządzeń dostali dostęp do iOS 18, iPadOS 18 czy watchOS 11. Natomiast teraz, po ponad 2 tygodniach od tego wydarzenia, przyszła kolei na zestaw poprawek.

Zacznijmy od iOS 18.0.1, który prawdopodobnie najbardziej zainteresuje użytkowników najnowszych iPhone’ów. Oczywiście aktualizacja jest też dostępna na starsze modele smartfonów z Cupertino.

Apple naprawiło błąd, który powodował, że wyświetlacze iPhone’ów 16 w wybranych scenariuszach nie reagowały na dotyk. Aktualizacja usuwa też usterkę polegającą na tym, że aparaty ultraszerokokątne iPhone’ów 16 Pro mogły zawieszać się podczas nagrywania wideo 4K w trybie makro przy włączonym HDR. Ponadto pozbyto się problemu z przypadkowymi zamknięciami aplikacji Wiadomości, a także tego dotyczącego alokacji pamięci, który mógł powodować spadek wydajności.

Co wprowadza iPadOS 18.0.1 i watchOS 11.0.1?

Owszem, wspomniane błędy w iPhone’ach 16 mogły być irytujące, ale nie miały one równie nieprzyjemnych konsekwencji jak problem w iPadOS 18, który doprowadził do uszkodzenia wybranych iPadów. Występował on w iPadach Pro z M4 i był na tyle poważny, że Apple wycofało aktualizację dla tych modeli tabletów.

Teraz, wraz z iPadOS 18.0.1, użytkownicy iPadów Pro M4 ponownie otrzymali dostęp do tegorocznej wersji systemu operacyjnego. Oczywiście błąd nie powinien już występować. Omawiana aktualizacja została udostępniona też na pozostałe modele tabletów i rozwiązuje również inne problemy.

Identycznie jak w iOS 18.0.1 Apple usunęło błąd związany z aplikacją Wiadomości, a także ze spadkiem wydajności spowodowanym problemami z alokacją pamięci.

Użytkownicy Apple Watchy mogą natomiast pobrać watchOS 11.0.1, w którym zespół Tima Cooka skupił się na wyeliminowaniu usterek i mniejszych niedociągnięć. Otóż po zainstalowaniu watchOS 11 okazało się, że niektóre Apple Watche mogły nieoczekiwanie uruchamiać się ponownie, aplikacja Muzyka mogła zakończyć działanie podczas ładowania multimediów, bateria mogła rozładować się szybciej niż oczekiwano, ekran dotykowy mógł tymczasowo przestać reagować, a aplikacja Wiadomości mogła nieoczekiwanie zakończyć działanie, gdy odpowiadaliśmy na wiadomość z udostępnioną tarczą Apple Watcha.

Powyższe problemy nie powinny już występować. Należy pamiętać, że przed zainstalowaniem aktualizacji trzeba odłożyć Watcha na ładowarkę.

Apple wydało też macOS Sequoia 15.0.1 i visionOS 2.0.1

Na Macach można pobrać macOS Sequoia 15.0.1. Aktualizacja usuwa błąd, który mógł spowodować nieoczekiwane zakończenie działania aplikacji Wiadomości. Poprawiono również zgodność z oprogramowaniem zabezpieczającym firm trzecich. Nie zabrakło mniejszych poprawek, których zadaniem jest podniesienie stabilności i wydajności całego systemu operacyjnego.

Co prawda gogle Apple Vision Pro to u nas produkt naprawdę rzadko spotykany, jednak wypada wspomnieć, że wydana została również aktualizacja visionOS 2.0.1. Usuwa ona problem dotyczący działania YouTube w przeglądarce Safari, a także ten związany z nieoczekiwanymi zamknięciami aplikacji Wiadomości.