Android Auto 13 wydany. Aktualizacja zapowiada nową funkcję

Do kierowców, którzy korzystają z Android Auto, zaczyna już trafiać najnowsza aktualizacja, oznaczona liczbą 13. Zapowiada ona wprowadzenie nowej funkcji.

Android Auto 13 do pobrania

Pobieranie i instalowanie aktualizacji Android Auto to sport dość ekstremalny. Z jednej strony możemy zyskać dostęp do nowych rozwiązań, które podnoszą komfort korzystania z tego oprogramowania. Z drugiej jednak, jak najbardziej mogą pojawić się błędy, których – o czym mieliśmy okazję wielokrotnie usłyszeć – nie brakuje. Tym razem więc nie napiszę, że zdecydowanie warto pobrać aktualizację aplikacji i decyzję o tym pozostawię Wam.

Przejdźmy jednak wreszcie do głównego tematu, czyli nowości w Android Auto 13. Google tym razem zdecydowało się podnieść numer wersji z „Dwunastki” na „Trzynastkę”. Taki ruch może sugerować, że firma przygotowała zestaw dużych nowości, ale muszę Was rozczarować – z obecnych obserwacji wynika, że Android Auto 13 nie przynosi jakichkolwiek większych zmian.

Nie oznacza to jednak, że nic się nie dzieje. Otóż twórcy wprowadzili nowości pod maską, które przygotowują oprogramowanie do wdrożenia nowej funkcji. Nowość (na ten moment) znana pod nazwą Car Media zapewni kontrolę nad radiem AM/FM, a także nad lokalnie odtwarzanymi utworami.

Funkcja powinna pozytywnie wpłynąć na wygodę obsługi, bowiem nie będzie konieczne wychodzenie z Android Auto, aby przykładowo zmienić stację radiową. Nie jest jeszcze jasne, jak dokładnie będzie to działać, ale niewykluczone, że rozwiązanie pojawi się tylko w wybranych samochodach, pozwalających na głębszą integrację systemu infotainment ze smartfonem.

Owszem widać, że Google pracuje nad omawianą funkcją, ale nie wiadomo jeszcze, kiedy zostanie ona udostępniona wszystkim użytkownikom. Obecnie prowadzone są testy, do których nie możemy dołączyć. Możliwe więc, że trzeba będzie trochę poczekać na zakończenie prowadzonych pracy.

Aktualizacja jest już dostępna, ale…

Nowa wersja właśnie jest udostępniana za pośrednictwem Google Play, ale należy mieć na uwadze, że proces przeprowadzany jest stopniowo. W związku z tym, jeszcze nie wszyscy użytkownicy mogą pobrać aktualizację. Jeśli więc nie widzisz „Trzynastki”, to pozostaje uzbroić się w cierpliwość i trochę poczekać.

Wypada wspomnieć, że niedawno w Google Maps w Android Auto pojawił się nowy przycisk, ale nie wszyscy mogą go zobaczyć. Co ciekawe, problemem jest to, jak interfejs dostosowuje się do ekranów w niektórych samochodach.