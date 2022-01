Nie tylko duże nerki, ale również ogromna moc. BMW iX w nowej wersji

Najbardziej nowoczesny i największy elektryczny SUV w ofercie bawarskiej firmy doczekał się nowej odmiany, zawierającej literę „M” w nazwie. BMW iX M60 powinno zadowolić przede wszystkim klientów, którzy oczekują naprawdę sportowych osiągów.

Trudno przejść obojętnie

Trzeba przyznać, że BMW iX wywołuje sporo emocji, zarówno wśród miłośników elektryków, jak i fanów firmy z Monachium. Otrzymujemy bowiem w pełni elektrycznego SUV-a z dość kontrowersyjnym wyglądem, na pokładzie którego zastosowano sporo nowoczesnych technologii.

Uwagę zwraca przede wszystkim ogromny grill z przodu, przez złośliwych określany zębami bobra. Niektórzy twierdzą, że w połączeniu ze stylistyką całego samochodu sprawia on, że otrzymujemy jedno z najbrzydszych BMW w historii. Z kolei inni wskazują, że to krok w dobrym kierunku, bowiem producent wreszcie zdecydował się wyraźniej odejść od wzornictwa stosowanego w swoich poprzednich SUV-ach.

Oczywiście BMW iX to nie tylko wygląd, ale również naprawdę interesująca technologia. Użytkownik do dyspozycji dostaje zestaw rozbudowanych systemów wsparcia i bezpieczeństwa, najnowszą wersję świetnego systemu iDrive, obsługę sieci 5G, a także pokaz filozofii Shy Tech, mającej w założeniach jeszcze lepiej zintegrować technologię z wnętrzem pojazdu.

Literka „M” to zapowiedź sportowych osiągów

Fani marki dobrze wiedzą, co oznacza „M” i często właśnie samochodów oznaczonych tą literką najbardziej pożądają. Czy tak samo będzie w przypadku BMW iX? Niewykluczone, że tak.

Elektryczny SUV wcześniej był dostępny w odmianach xDrive40 i xDrive50, które zapewniały odpowiednio 326 KM i 425 km zasięgu oraz 523 KM i 630 km zasięgu. Natomiast teraz dołącza do nich wersja iX M60.

Jak wynika z danych producenta, wariant iX M60 to 619 KM i maksymalny moment obrotowy na poziomie 1015 Nm (1100 Nm w trybie Sport). Należy zaznaczyć, że wspomniane wartości będą dostępne przez 10 sekund, a następnie otrzymamy 540 KM. Ponadto specjalnie zaprojektowana funkcja Launch Control ma zapewnić imponujące przyspieszenie – 3,8 sekundy od 0 do 100 km/h. Prędkość maksymalna wynosi natomiast 250 km/h. Z kolei zasięg to 566 km.

Warto jeszcze dodać, że model iX M60 już w standardzie otrzyma bogate wyposażenie, które obejmuje m.in. BMW Live Cockpit Professional, system nagłośnienia Diamond Surround marki Bowers & Wilkins, światła laserowe, dostęp komfortowy, aktywną wentylację foteli kierowcy i pasażera obok oraz komfortowy pakiet ogrzewania.

Sprzedaż iX M60 wystartuje w czerwcu 2022 roku. Wówczas powinniśmy poznać oficjalną cenę na rynku polskim.