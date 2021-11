Toż to potwór, nie dysk. MSI Spatium M480 HS to najszybszy SSD marki

MSI to jeden z najbardziej rozpoznawalnych producentów sprzętu komputerowego dla wymagających graczy. Marka dotychczas nie słynęła z półprzewodnikowych dysków, jednak teraz może się to zmienić. MSI Spatium M480 HS to najszybszy i najbardziej zaawansowany dysk SSD tajwańskiej firmy, który za sprawą swojej masywnej budowy zapewni stabilną pracę przy wysokich osiągach.

MSI Spatium M480 HS – dysk z ogromnym radiatorem z wielkimi możliwościami

Interfejs dysku PCI-Express w wersji 4.0 pozwala uzyskać bardzo wysokie transfery danych, które niestety powodują, że urządzenia, szczególnie tak małe jak dyski SSD w formacie M.2 2280, zauważalnie się nagrzewają – zdecydowanie bardziej niż te oparte na interfejsie poprzedniej generacji. Najlepszym sposobem na wysokie temperatury jest dodatkowy radiator, który efektywnie chłodzi półprzewodnik.

Źródło: MSI

MSI Spatium M480 HS to najnowszy dysk tajwańskiego producenta, który został wyposażony w ogromny, dodatkowy radiator, mający na celu zwiększenie efektywności rozproszenia ciepła. Konstrukcja cechuje się żeberkową budową, która według zapewnień firmy ma zmniejszyć temperaturę nawet o 20℃ (w porównaniu do dysku bez radiatora).

Źródło: MSI

Jak można oczekiwać, MSI Spatium M480 HS oferuje flagową specyfikację. Dysk ma na pokładzie moduły pamięci wykonane w technologii 3D NAND. Pliki przechowywane na urządzeniu są chronione m.in. szyfrowaniem AES256, E2E Data Protection, funkcją TRIM oraz korekcją LDPC ECC. Dysk został wyposażony we flagowy kontroler Phison E18, który obsługuje protokół NVM-Express 1.4 i interfejs PCI-Express 4.0.

Taka specyfikacja gwarantuje, że dysk będzie zapewniał wysoki przesył danych, i tak właśnie jest w tym przypadku. MSI Spatium M480 HS oferuje sekwencyjną prędkość odczytu na poziomie 7000 MB/s oraz zapis sekwencyjny do 6800 MB/s. Ogromny radiator ma za zadanie wspomagać półprzewodnik i utrzymywać wysokie transfery, nawet pod obciążeniem, aby zapobiec efektowi throttlingu, czyli zmniejszeniu osiągów w celu zredukowania temperatury urządzenia.

Ponadto MSI Spatium M480 HS wyróżnia się maksymalną ilością zapisanych danych (Terabytes Written) na poziomie 1400 TBW. Warto dodać, że dysk jest kompatybilny z PlayStation 5, dzięki czemu można zrobić niezły upgrade konsoli.

MSI Spatium M480 HS jest już dostępny w sprzedaży w dwóch wariantach. Pierwszy o pojemności 1 TB kosztuje 929 złotych, natomiast za wersję 2 TB trzeba zapłacić 1779 złotych.