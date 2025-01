Microsoft wprowadzi zmiany w sposobie logowania. Warto o tym pamiętać

Korzystasz z konta Microsoft na publicznym komputerze lub innym urządzeniu, które do Ciebie nie należy? Pamiętaj, aby się wylogować.

Microsoft wprowadzi ważną zmianę w sposobie logowania

Podejrzewam, że wielu z Was nawet bez tej rady raczej wylogowuje się ze swoich kont, gdy skończy pracować na publicznym komputerze lub sprzęcie, który nie jest tym prywatnym. To po prostu dobra praktyka znacząco podnosząca poziom prywatności i bezpieczeństwa. Jeśli jednak ktoś postępuje w inny sposób, to przede wszystkim zalecam zmianę podejścia, a także zapamiętanie tego, co planuje wprowadzić Microsoft.

Obecnie, gdy logujemy się na konto Microsoft, zawsze jesteśmy pytani, czy chcemy pozostać zalogowanym. W przypadku odmowy, po zakończeniu sesji, następuje automatyczne wylogowanie. Oznacza to również, że później musimy za każdym razem logować się na swoje konto.

Firma z Redmond wprowadzi zmiany w tym podejściu w przyszłym miesiącu. Otóż od lutego wspomniane okno z pytaniem nie będzie już się pojawiać. Użytkownik pozostanie zawsze zalogowany aż do momentu, gdy ręcznie się nie wyloguje. Co jest jak najbardziej zrozumiałe nie będzie to dotyczyło sytuacji, gdy korzystamy z trybu prywatnego w przeglądarce internetowej.

Przydatna zmiana dla graczy

Skoro już jesteśmy przy produktach Microsoftu, to przyjrzyjmy się zmianie, która zaszła w rozwiązaniu skierowanym dla graczy. Otóż funkcja Game Assist dostępna w przeglądarce Microsoft Edge wprowadzana jest u wszystkich użytkowników w kanale stabilnym.

Należy zaznaczyć, że teraz nie jest konieczne instalowanie Edge’a w wersji beta, aczkolwiek sama funkcja nadal pozostaje w wersji zapoznawczej. Użytkownik musi ją ręcznie dodać w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Wypada wyjaśnić, że mamy do czynienia z funkcją, która umożliwia szybkie wyświetlenie okna przeglądarki internetowej Edge, aby wyszukać potrzebną informację podczas grania. Nie musimy wychodzić z gry, nie musimy przełączać się pomiędzy oknami aplikacji (Alt + Tab), aby przykładowo sprawdzić, co należy zrobić w celu ukończenia zadania w grze.

Zwiększono też listę gier, które są obsługiwane w ramach omawianej funkcji. Teraz gracze skorzystają z Game Assist również w: Baldur’s Gate 3, ​​​​​​​Diablo IV, Dragon Age: The Veilguard, Fortnite, Hellblade II: Senua’s Saga, Indiana Jones and the Great Circle​​​​​​​, League of Legends, Marvel Rivals, Metaphor: ReFantazio, Minecraft, Overwatch 2, Roblox, Stalker 2: Heart of Chornobyl, Valorant.