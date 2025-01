Smartfon Google stał się inspiracją dla indyjskiej armii

Smartfon Google raczej nie bywa inspiracją dla innych producentów. Niespodziewanie stał się nią jednak dla… indyjskiej armii.

Smartfon Google stał się inspiracją dla modelu Sambhav, z którego korzysta indyjska armia

Indyjska armia zdecydowała się stworzyć własny smartfon, który nazwała Sambhav. Ma on zapewnić wyższy poziom bezpieczeństwa komunikacji, ponieważ w przeszłości informacje i dokumenty przekazywano przez… WhatsApp i podobne aplikacje. I choć teoretycznie część komunikatorów zapewnia szyfrowanie, to mimo wszystko nie powinny być wykorzystywane w takich celach.

O „przesiadce” na własny smartfon zdecydował fakt, że niemal wszystkie przesłane przez dotychczas używane komunikatory materiały wyciekły do domeny publicznej. Prawdopodobnie nie byłoby to szczególnie interesujące, gdyby nie to, że urządzenie jest wręcz bliźniaczo podobne do modelu Google Pixel 6a.

Smartfon Sambhav, używany przez indyjską armię (źródło: The Tech Outlook)

Podobnie jak on, Sambhav Sambhav (Secure Army Mobile Bharat Version) ma pokrywę panelu tylnego w kolorze zielonym (aczkolwiek w innym odcieniu) i prostokątny pasek na tyle, biegnący od lewej do prawej krawędzi, na którym umieszczono dwa aparaty i diodę powiadomień (odpowiednio bliżej lewego i prawego boku).

Google Pixel 6a (źródło: Google)

Podobieństwo jest wręcz uderzające i trudno uwierzyć, że przypadkowe. Niestety, szczegóły dotyczące faktycznego producenta modelu Sambhav nie są znane. Nie wiemy więc, czy uzyskano licencję na taki projekt, czy po prostu skopiowano bez pytania smartfon Google (co sugeruje też liczba i rozlokowanie klawiszy na boku).

W oficjalnym komunikacie poinformowano jedynie, że jest on owocem współpracy pomiędzy indyjską armią, środowiskiem akademickim i branżą.

Smartfon dla indyjskiej armii jest dostosowany do jej potrzeb

Do pracowników indyjskiej armii trafiło około 30 tysięcy egzemplarzy tego smartfona. Do bezpiecznego wysyłania i odbierania wiadomości, dokumentów, zdjęć i filmów służy aplikacja M-Sigma. Ponadto urządzenie nie wymaga zapisywania numerów telefonów w celu identyfikacji.

Smartfon Sambhav pracuje w ramach lokalnego, odpowiednio i kompleksowo zabezpieczonego ekosystemu mobilnego oraz współpracuje z sieciami Jio i Airtel, zapewniając możliwość korzystania z technologii 5G. Ponadto wyróżnia go integracja z rodzimymi systemami map satelitarnych, umożliwiająca precyzyjną nawigację i strategiczne planowanie.