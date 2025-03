Wkrótce na Windowsie przestanie działać jedna z aplikacji, ale jej funkcjonalność łatwo zastąpić

Microsoft wyłącza jedną z aplikacji na komputerach z systemem Windows. Funkcjonalność apki będzie można zastąpić na dwa sposoby, a jednym z nich jest pobranie Windows App, ale nie musisz tego robić.

Microsoft wkrótce wyłączy Remote Desktop na Windowsie

We wrześniu 2024 roku Microsoft zaanonsował nową aplikację Windows App, która trafiła do sklepu Google Play. Jej zadaniem jest połączenie wielu platform wykorzystywanych przez użytkownika. W praktyce oznacza to, że za pośrednictwem aplikacji możliwe jest uzyskanie dostępu do komputerów z systemem Windows z włączonym dostępem do pulpitu zdalnego. Apka oferuje:

ujednolicony dostęp do wielu usług, komputerów w chmurze oraz wirtualnych pulpitów z poziomu jednego interfejsu;

możliwość spersonalizowania ekranu głównego, obsługi wielu monitorów z opcją wyświetlania dynamicznego.

Już w momencie uruchomienia starsza aplikacja Remote Desktop została zastąpiona Windows App dla systemów, takich jak macOS, iOS i Android. Jednak na komputerach z systemem Windows nadal pozostaje dostępna, umożliwiając uruchamianie programów przeznaczonych na system Windows na urządzeniach działających na innych systemach operacyjnych. Brzmi chaotycznie? To dopiero początek: Microsoft już wkrótce zastąpi aplikację Remote Desktop apką Windows App na komputerach z Windowsem.

Aplikacja Remote Desktop (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

W jaki sposób skorzystać z funkcji Remote Desktop po wyłączeniu apki?

Zgodnie z zapowiedzią Microsoftu, Remote Desktop już 27 maja 2025 roku zostanie zastąpiony aplikacją Windows na komputerach z Windowsem, choć w zasadzie nie jest konieczne jej pobieranie. Funkcjonalność starszego programu będzie dostępna, jednak za pośrednictwem Azure Virtual Desktop, Windows 365 oraz Microsoft Dev Box, ale także w ramach wbudowanej w system Windows opcji.

Aplikacja Windows App (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

W sklepie Microsoft Store pojawiła się informacja, iż aplikacja Remote Desktop (Pulpit zdalny Microsoft) dla Windows nie będzie już więcej aktualizowana. Zamiast tej apki przedsiębiorstwo zaleca użytkownikom:

pobranie najnowszej wersji Windows App z Microsoft Store;

skorzystanie z Remote Desktop Connection (aplikacja Podłączanie pulpitu zdalnego) do połączeń z pulpitem zdalnym;

skorzystanie z RemoteApps i Desktop Connection do usług pulpitu zdalnego.

Aplikacja wbudowana w systemie: Podłączanie pulpitu zdalnego (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Aplikacja Podłączanie pulpitu zdalnego (ang. Remote Desktop Connection) jest domyślnie zainstalowana na komputerach z systemem Windows. Aby skorzystać z funkcji, wystarczy więc wpisać w pasku zadań nazwę powyższej wbudowanej apki.