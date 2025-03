Takiego dysku ze świecą szukać. W przenośni i dosłownie

Marka Adata wprowadza na rynek nowy dysk SSD. Jest kompaktowy – zmieści się w kieszeni i jest mniejszy od niejednego pendrive’a. Co jeszcze go wyróżnia?

Kompaktowy dysk SSD Adata SC730 debiutuje na rynku

Adata to producent cyfrowych nośników do przechowywania danych. Wśród nich znajdują się m.in. karty pamięci, dyski HDD i SDD, pamięci USB czy DRAM. Na tegorocznych targach CES przedsiębiorstwo zaprezentowało najmniejszy dysk przenośny SSD SE940 oparty o USB 4, oferujący prędkość transferu do 40 GB/s i maksymalną pojemność 8 TB.

Teraz do portfolio dołączył nowy model dysku SSD. Tajwański producent wprowadza na rynek Adata SC730. Nowość oferuje standard USB 3.2 Gen 2, gwarantując dzięki temu prędkość transferu sięgającą 600 MB/s. Kompaktowa pamięć SSD pozwoli na bezpośrednie tworzenie kopii zapasowych oraz szybkie przenoszenie materiałów pomiędzy różnymi urządzeniami.

Adata SC730 (źródło: WEC/Adata)

Adata SC730 waży zaledwie 7,8 grama i osiąga długość 36 milimetrów – jest więc tak mały, że nie tylko zajmie mało miejsca, ale może łatwo się zawieruszyć. Obudowa została wykonana w myśl zrównoważonego rozwoju – firma zdecydowała się na zastosowanie materiałów pochodzących z recyklingu (tworzyw PCR), co sprawia, że w trakcie produkcji urządzenia zredukowano emisję dwutlenku węgla o 39%. Powierzchnię obudowy wzmocniono wykończeniem nano-imprint, chroniącym przed pozostawianiem śladów palców.

Nowy dysk sprzedawany będzie w dwóch wariantach – 512 GB i 1 TB.

Adata SC730 (źródło: Adata)

Adata SC730: uniwersalność to jego drugie imię

Adata SC730, poza kompaktowością, jest wyjątkowo uniwersalny. Zazwyczaj miniaturowe dyski SSD, przypominające pendrive, oferują tylko jeden rodzaj USB. Jednak w tym przypadku sprzęt wyposażono w dwa złącza USB – typu A i typu C, które są wysuwane z boków akcesorium. Dzięki temu ten niewielki sprzęt jest kompatybilny z wieloma urządzeniami, pracującymi na różnych systemach (Android, Windows, iOS, iPadOS czy macOS).

Adata SC730 (źródło: WEC/Adata)

Nowy dysk sprawdzi się więc zarówno w przypadku starszych komputerów stacjonarnych i konsoli, a jednocześnie można go podłączyć do nowoczesnych komputerów, smartfonów i tabletów. Co istotne, użytkownik nie musi martwić się zastosowaniem adaptera czy poszukiwaniem odpowiednich przewodów.