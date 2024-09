Nowa aplikacja Windows na (prawie) wszystkich platformach. Przyda się

Microsoft ogłosił nową, międzyplatformową aplikację, która pozwoli uruchamiać aplikacje z Windowsa na innych systemach. Zastąpi też dotychczasową aplikację pulpitu zdalnego.

Windows App zamiast Remote Desktop

Nowa aplikacja, o której została poinformowana społeczność użytkowników systemu Windows, nazywa się Windows App. W najbardziej bazowej wersji przeznaczona jest dla posiadaczy PC z systemem Microsoftu, ale będzie też dostępna na systemie macOS, iOS, przez przeglądarki internetowe, a także pojawiła się w wersji zapoznawczej dla urządzeń z systemem Android.

Po co komuś ten program? Otóż dzięki niemu uzyskamy dostęp do wszystkich naszych komputerów z Windowsem z włączonym dostępem do pulpitu zdalnego. Pod tym kątem będzie on zastępstwem za Remote Desktop, czyli starszej aplikacji służącej tym samym celom. Dla niektórych był to całkiem dobry sposób na to, by uruchamiać programy pisane na Windowsa, ale wykorzystując do tego zdalny komputer bądź serwer, do którego dostęp można było uzyskać z innych systemów operacyjnych.

Nowa apka zbiera w jednym miejscu te możliwości i dodaje do tego opcję łączenia się z hostowanymi w chmurze systemami Windows 365 i Microsoft Dev Box, a także aplikacjami udostępnionymi nam zdalnie, na przykład przez szkołę czy uczelnię, a których nie bylibyśmy w stanie odpalić na naszym urządzeniu z innym systemem.

W systemach macOS, iOS i Android aplikacja Windows App całkowicie zastępuje aplikację Remote Desktop. Z kolei w systemie Windows Remote Desktop pozostanie nadal dostępny, a aplikacja Windows App będzie używana do innych usług firmy.

Windows App (źródło: Microsoft)

Wszystko w jednym miejscu

Zdaniem Microsoftu ujednolicenie funkcji zdalnego dostępu do systemu Windows było konieczne. Nowa apka posłuży jako bezpieczna brama umożliwiająca łączenie się z systemem Windows za pośrednictwem systemu Windows 365, pulpitu wirtualnego Azure, pulpitu zdalnego, usług pulpitu zdalnego, Microsoft Dev Box i innych. Niewykluczone, że Microsoft będzie z czasem wzbogacał funkcjonalność Microsoft App o kolejne opcje.

Ponieważ Windows App pojawiło się już w sklepie Google Play, zamierzam w najbliższym czasie sprawdzić, co potrafi ta nowa sprytna apka Microsoftu.