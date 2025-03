Nowy smartfon Samsunga ma mocny argument, by przekonać do siebie klientów

Ofertę producenta z Korei Południowej wzbogacił nowy smartfon Samsung Galaxy F16 5G. Choć nie oferuje on mocnej specyfikacji technicznej, ma jeden naprawdę mocny argument, żeby przekonać klientów do zakupu.

Specyfikacja Samsung Galaxy F16 5G nie jest mocna

Chociaż model ten nie ma mocnych parametrów, to producent (na szczęście dla klientów) nie poszedł po linii najmniejszego oporu i umieścił w urządzeniu przyzwoite elementy, które powinny sprawić, że korzystanie z niego na co dzień będzie całkiem komfortowe.

Samsung Galaxy F16 5G (źródło: Samsung)

Motorem napędowym w tym smartfonie jest procesor MediaTek Dimensity 6300, który w zależności od wersji pamięciowej ma do pary 4, 6 lub nawet 8 GB RAM. Pamięci wbudowanej w każdym przypadku jest jednak tyle samo – 128 GB (z możliwością dołożenia karty microSD o pojemności do 1,5 TB).

Energię do działania dostarcza podzespołom akumulator o pojemności 5000 mAh – niestety producent nie podaje maksymalnej obsługiwanej mocy ładowania. Do tego właściciele Galaxy F16 5G otrzymają do dyspozycji hybrydowy dual SIM (2x nano SIM lub SIM + microSD), moduły NFC i Bluetooth 5.3, port USB-C (USB 2.0) i czytnik linii papilarnych.

Specyfikacja urządzenia obejmuje ponadto wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6,7 cala i rozdzielczości Full HD+ 2340×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz oraz aparat z matrycą 13 Mpix i przysłoną f/2.0 na przodzie, a także potrójny aparat na tyle: 50 Mpix (f/1.8) + 5 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultraszerokokątnym + 2 Mpix (f/2.4) do zdjęć makro.

Specyfikacja Samsung Galaxy F16 5G nie powinna zatem zawieść oczekiwań klientów, do których jest kierowany ten model, ale koronnym argumentem, przemawiającym za jego zakupem, jest obietnica wsparcia aż do 31 października 2030 roku – do tej daty smartfon ma zagwarantowane aktualizacje zabezpieczeń. Ponadto producent obiecuje udostępnić mu 6 aktualizacji systemu operacyjnego.

Ile kosztuje smartfon Samsung Galaxy F16 5G?

Urządzenie widnieje już na indyjskiej stronie producenta, ale nie można go jeszcze zamówić, w związku z czym nie podano sugerowanych cen. Samsung Galaxy F16 5G zapewne nie trafi do sprzedaży w Polsce, ale w kraju nad Wisłą można kupić model Galaxy A16 5G z identyczną specyfikacją (tylko z procesorem Exynos 1330). Najtaniej kupicie go w Plusie.