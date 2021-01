Microsoft Surface Duo jest wyjątkowo oryginalnym sprzętem – drugiego takiego nie ma na rynku (nie licząc ZTE Axon M, o którym słuch już dawno zaginął). Wiedzieliśmy, że ten smartfono-tablet w dwoma ekranami zmierza do Europy, ale teraz w końcu pojawiły się konkrety, kiedy trafi do sprzedaży na Starym Kontynencie i ile będzie kosztował.

Microsoft Surface Duo jest czymś, co trudno jednoznacznie określić. Z jednej strony to smartfon z systemem operacyjnym Android, ale z drugiej o wyjątkowo niespotykanej formie z podobnie oryginalnymi rozwiązaniami software’owymi. Na pewno nie jest to urządzenie dla masowego klienta, ale jednocześnie może ono spełniać oczekiwania jakiejś grupy użytkowników. I to nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na całym świecie, w tym także w Europie.

Microsoft Surface Duo już lada chwila w Europie. Cena wywołuje uśmiech

Urządzenie trafiło do sprzedaży w Stanach Zjednoczonych 10 września 2020 roku, a zatem już prawie pięć miesięcy temu. Nie przypominam sobie, aby producent udostępnił jakiekolwiek informacje na temat jego popularności, nie uwzględniają go też raporty sprzedaży smartfonów.

Już pod koniec 2020 roku pojawiły się informacje, które sugerowały, że Microsoft Surface Duo trafi do sprzedaży również poza USA. Według najnowszych, urządzenie może zadebiutować w Wielkiej Brytanii w drugim lub trzecim tygodniu lutego br. Jego dystrybucją mają zająć się operatorzy BT i EE. Ponadto w podobnym czasie sprzęt pojawi się także w innych krajach w Europie – na przykład podobno 13 lutego 2021 roku w Niemczech.

źródło: Microsoft

Co ciekawe, Microsoft Surface Duo dostrzeżono w międzyczasie na stronie francuskiego sklepu DARTY (już go tam nie ma). Według niego, wersja podstawowa z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej ma kosztować 1549,99 euro (równowartość ~7065 złotych), natomiast konfiguracja 8 GB/256 GB – 1649,99 euro (~7520 złotych). W obu przypadkach mowa jest o urządzeniu z modemem 4G LTE.

Microsoft Surface Duo już w Stanach Zjednoczonych jest drogi, ale wygląda na to, że klienci w Europie prawdopodobnie będą musieli za niego zapłacić jeszcze więcej. Wciąż nie wiadomo, czy urządzenie pojawi się również w Polsce, ale nawet jeśli, to zapewne zainteresuje raczej małą garstkę osób, jako że jest to wyjątkowo niecodzienna konstrukcja, do której trzeba się przekonać i którą należy dobrze poznać przed zakupem, aby podczas użytkowania wykorzystać cały jej potencjał.

Specyfikacja Microsoft Surface Duo