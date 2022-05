Dzięki nowej wersji CCleaner przywrócisz swój komputer do czasów świetności

Niegdyś mówiło się, że należy przeinstalowywać system operacyjny komputera co kilkanaście miesięcy, by przywrócić komputerowi dobrą wydajność. Takie stwierdzenia na szczęście odeszły do lamusa, a na rynku pojawiło się mnóstwo ciekawych narzędzi, takich jak CCleaner. W nowej odsłonie programu pojawiło się kilka nowości, w tym optymalizator wydajności.

CCleaner 6.0 poprawi wydajność komputera

CCleaner to jedno z najpopularniejszych narzędzi służących do poprawy wydajności urządzenia i oczyszczania go ze zbędnych plików. Nowa wersja tej aplikacji, oznaczona numerem 6.0 pozwala skorzystać z panelu optymalizacji urządzenia, dzięki któremu starsze komputery powinny odzyskać nieco wydajności sprzed lat, zaś nowe – zachować ją na dłużej.

Twórcy programu chwalą się, że wykorzystano tu opatentowaną technologię zatrzymywania niepotrzebnych programów działających w tle. CCleaner ma być w stanie inteligentnie usypiać aplikacje, pozwalając odzyskać większość wykorzystywanych przez nie zasobów. W razie potrzeby skorzystania z któregoś z nich, uśpiony program jest błyskawicznie wybudzany i przywracany do poprzedniego stanu.

Piriform zapewnia, że przeprowadzone przez firmę badania dowiodły skuteczności nowego narzędzia. Firmie udało się zwiększyć wydajność komputera z 2015 roku o średnio 34%, równocześnie skracając czas jego uruchamiania o 72%. Podobne wyniki uzyskał znacznie nowszy sprzęt, jakim był laptop z 2021 roku. Optymalizator wydajności CCleaner pozwolił skrócić czas uruchamiania systemu o 40% i wydłużył czas pracy na baterii o 30%.

I choć na powyższe dane można patrzeć z przymrużeniem oka, przede wszystkim z racji nieznajomości specyfikacji technicznych obydwu komputerów, system przyspieszania urządzeń oparty na usypianiu nieużywanych aplikacji może nieco pomóc użytkownikom ociężałych maszyn.

źródło: CCleaner

Więcej programów zaktualizujesz automatycznie

W nowej wersji do modułu aktualizatora programów dodano wsparcie kolejnych 50 aplikacji. Oznacza to, że za pomocą CCleanera możliwe jest automatyczne pobranie aktualizacji dla niemal 200 programów. Pozwala to użytkownikom korzystać z najnowszych funkcji oraz poprawek bezpieczeństwa. Twórcy zapewniają, że obsługa kolejnych programów pojawi się w najbliższych miesiącach.

Wraz z aktualizacją do wersji 6.0 narzędzie zyskało także nowe opcje oczyszczania, takie jak możliwość usunięcia logów aktualizacji systemu Windows tzw. Software Distribution, czy też kopii zapasowych Steama, programów Google oraz oprogramowania Apple. Rzecz jasna, poprawiono także ogólną wydajność aplikacji, usunięto znane błędy i zastosowano poprawki bezpieczeństwa.

Funkcje optymalizatora wydajności oraz aktualizatora programów dostępne są w ramach subskrypcji CCleaner Professional. Pełną listę zmian w wersji 6.0 można znaleźć na blogu producenta, zaś sam program można pobrać z jego oficjalnej strony.