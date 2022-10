Największa zmiana marki od lat. Microsoft Office to od teraz Microsoft 365

Jeden z najbardziej charakterystycznych produktów, powstałych za czasów świetności panowania Billa Gatesa w Microsofcie, doczekał się kompletnej przebudowy. Microsoft Office zmienia swoje oblicze.

30 lat Microsoft Office

Microsoft postanowił dokonać małego przewrotu w identyfikacji swojego pakietu biurowego. Po ponad 30 latach funkcjonowania na rynku jako Microsoft Office, jego nazwa zostaje zmieniona na Microsoft 365. Oczywiście takie niezbywalne programy pakietu jak Word, Excel, PowerPoint, czy Outlook nigdzie się nie wybierają. Ich producent będzie się do nich odnosić bardziej jako części Microsoft 365 zamiast pakietu Microsoft Office.

Marka Microsoft 365 nie jest nam obca, bo od dłuższego czasu gigant z Redmond dość intensywnie reklamuje usługę subskrypcyjną o tej nazwie. Dwa lata temu oficjalnie zmieniono jej nazwę z Office 365. Teraz zmiany sięgną jeszcze głębiej, a więc nie ograniczą się jedynie do innego logo.

Nowa aplikacja mobilna i na komputery

Jak wyjaśnia Microsoft, w nadchodzących miesiącach nastąpi zmiana strony Office.com, a aplikacja mobilna pakietu Office oraz aplikacja Office dla systemu Windows staną się aplikacją Microsoft 365. Zyska ona nową ikonę, nowy wygląd oraz dodatkowe funkcje.

Oznacza to, że jeśli aktualnie korzystamy z jakiejkolwiek aplikacji Office, wkrótce zyska ona nową nazwę i logo. Zmiany w pierwszej kolejności dotkną witrynę Office.com, bo już w listopadzie. W następnej kolejności, aplikacje mobilne i na komputery zostaną zastąpione przez Microsoft 365 – stanie się to w styczniu 2023 roku.

Microsoft 365 będzie teraz wspólnym domem dla wszystkich aplikacji pakietu biurowego: Teams, Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Loop, Clipchamp, Stream i nowego programu Microsoft Designer, który ma stać się odpowiednikiem Photoshopa skrzyżowanego z Canvą. Ponadto, dzięki możliwościom Windowsa 11, z poziomu Microsoft 365 będzie można zyskać łatwy dostęp do naszych plików zgromadzonych w chmurze.

Programy pakietu Microsoft Office nadal będą oferowane klientom indywidualnym i firmom w formie jednorazowych zakupów licencji, w postaci Office 2021 i Office LTSC. Jednak ponieważ to Microsoft 365 będzie teraz oczkiem w głowie dla giganta z Redmond, to do usługi subskrypcyjnej szybciej będą trafiać nowości i aktualizacje.