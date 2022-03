OneDrive w końcu ma natywną aplikację dla Maców z M1

Microsoft uporał się z jednym z największych problemów, jakie przyniosła zmiana architektury procesorów w komputerach Apple. Od teraz użytkownicy OneDrive mogą skorzystać z dedykowanej natywnej aplikacji dla układów M1.

Reklama

OneDrive zaktualizowany pod nowe Maki

Choć od premiery pierwszych komputerów Mac z procesorami M1 minął już ponad rok, wciąż nie wszystkie aplikacje zostały przystosowane do obsługi nowych procesorów. Obecnie to nie jest zbyt dużym problemem, gdyż Apple zapewnia warstwę kompatybilności Rosetta 2, która, póki co, pozwala na korzystanie z aplikacji stworzonych pod układy Intela.

Z Rosettą jest nieco tak, jak z każdym innym emulatorem – aplikacje z pozoru działają tak samo, a użytkownik może nie dostrzegać, że jakakolwiek emulacja zachodzi w tle. Mimo wszystko, dedykowane programy, napisane specjalnie pod określoną architekturę działają znacznie wydajniej oraz zużywają mniej energii.

Reklama

Microsoft już od jakiegoś czasu testował natywną aplikację OneDrive dla komputerów Mac z procesorami Apple M1. Jej stabilna wersja miała ukazać się jeszcze przed końcem 2021 roku, lecz producentowi nie udało się dotrzymać tego terminu.

Na szczęście wyczekiwanie na nowego OneDrive’a nareszcie dobiegły końca. Microsoft ogłosił, że wersja 22.022.0130, która jest już od kilku dni dostępna w Mac App Store oficjalnie wspiera procesory Apple Silicon, co oznacza, że została ona w pełni przystosowana do nowych komputerów.

Microsoft zapowiada nowe funkcje w OneDrive

Oprócz obsługi procesorów Apple M1 do aplikacji OneDrive wkrótce zawita nowa funkcja. Producent na blogu społeczności ogłosił, że obecnie w testach znajduje się funkcja „Kopia zapasowa folderów”. Pozwoli ona użytkownikom macOS Monterey automatycznie przekazywać foldery Pulpit oraz Dokumenty do chmury Microsoftu.

Firma zapewnia, że ta nowość powinna przede wszystkim przypaść do gustu klientom biznesowym, którzy aktywnie korzystają z tej usługi. Pozwoli ona na płynne przejście na inne urządzenie, nawet w przypadku uszkodzenia lub zagubienia dotychczasowego MacBooka.

fot. Microsoft

By skorzystać z tej funkcji należy korzystać z systemu macOS 12.1 oraz zgłosić się do programu testów aplikacji. Użytkownicy kompilacji 20.033 będą mogli z niej skorzystać na przestrzeni najbliższych tygodni, obecnie została ona udostępniona jedynie 10% testerów.